Пн, 25.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Здоровье

Касса здоровья начнет компенсировать покупку препарата от мигрени

rus.postimees.ee
Copy
Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Eero Vabamägi

Со следующего месяца Касса здоровья начнет компенсировать стоимость биологического препарата Ajovy для лечения хронической мигрени. Прогнозируется также улучшение доступности лекарства в Эстонии, пишет Rus.ERR.

«Переговоры с владельцем разрешения на продажу продолжались несколько лет, и теперь мы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны. С января мы включим лекарство в список [препаратов, компенсируемых Больничной кассой]», – сообщила ERR глава отдела компенсации лекарств Кассы здоровья Геттер Харк.

По данным на этот год, с диагнозом «хроническая мигрень» в Эстонии живут более 11 000 человек.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх