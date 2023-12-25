Касса здоровья начнет компенсировать покупку препарата от мигрени

Со следующего месяца Касса здоровья начнет компенсировать стоимость биологического препарата Ajovy для лечения хронической мигрени. Прогнозируется также улучшение доступности лекарства в Эстонии, пишет Rus.ERR.
«Переговоры с владельцем разрешения на продажу продолжались несколько лет, и теперь мы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны. С января мы включим лекарство в список [препаратов, компенсируемых Больничной кассой]», – сообщила ERR глава отдела компенсации лекарств Кассы здоровья Геттер Харк.
По данным на этот год, с диагнозом «хроническая мигрень» в Эстонии живут более 11 000 человек.