Касса здоровья начнет компенсировать покупку препарата от мигрени

«Переговоры с владельцем разрешения на продажу продолжались несколько лет, и теперь мы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны. С января мы включим лекарство в список [препаратов, компенсируемых Больничной кассой]», – сообщила ERR глава отдела компенсации лекарств Кассы здоровья Геттер Харк.