Узнайте, почему на коже появляются темные пятна

Пигментные пятна бывают разных размеров и могут появиться где угодно, но чаще всего они возникают на участках, наиболее подверженных воздействию солнца. Темные точки или пятна могут образовываться на коже в результате чрезмерного загар. Чтобы предотвратить это, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом все время, пока вы находитесь на солнце, и избегать соляриев.

Гормональный дисбаланс может вызвать пигментацию, и чаще всего это происходит во время беременности. Гормональные контрацептивы также могут вызывать изменения в организме и коже, но со временем они исчезают.

Воспаление или поражение кожи может вызвать появление темных точек или пятен на коже. Воспаление кожи может быть вызвано такими заболеваниями, как экзема, псориаз, акне или поражение кожи. Вокруг зажившей раны могут оставаться темные пятна, но со временем они исчезнут сами по себе.