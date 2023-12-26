Любители электронных сигарет регулярно нарушают важный запрет

Как считают в Институте развития здоровья (TAI), жители Эстонии недостаточно осведомлены о том, что в местах, где нельзя курить обычные сигареты, запрещены и сигареты электронные, пишет Rus.ERR.
TAI призывает ответственных за порядок в общественных местах и работодателей использовать для обозначения зон, где запрещено курить, новый знак.
«Уже более пяти лет курение электронных сигарет, то есть вейпинг, запрещено там же, где и курение обычных сигарет. Однако, наблюдая за ситуацией на улицах и общаясь с работодателями, можно заметить, что осведомленность в этом вопросе все еще довольно низкая, а требования закона попросту игнорируют», – сказала старший специалист Института развития здоровья Тийна Куузик.
Как и обычные сигареты, электронные сигареты выделяют токсичные вещества, которые при вдыхании оказывают вредное воздействие на окружающих, вызывая заболевания дыхательных путей.