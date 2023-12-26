Любители электронных сигарет регулярно нарушают важный запрет

«Уже более пяти лет курение электронных сигарет, то есть вейпинг, запрещено там же, где и курение обычных сигарет. Однако, наблюдая за ситуацией на улицах и общаясь с работодателями, можно заметить, что осведомленность в этом вопросе все еще довольно низкая, а требования закона попросту игнорируют», – сказала старший специалист Института развития здоровья Тийна Куузик.