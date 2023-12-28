Когда следует завтракать и ужинать, чтобы сбросить вес?

Поздний завтрак и ранний ужин оказываются наиболее эффективными для обеспечения быстрого снижения веса, говорится в исследовании, опубликованном в издании Journal of Nutritional Science.

По сравнению с контрольной группой, питавшейся по обычной диете, люди из другой группы, в которой завтрак откладывался на 90 минут, а ужин начинался на 90 минут раньше, чем обычно, потеряли в два раза больше жира.

При этом участники исследования не ограничивали себя в количестве потребляемой пищи. Однако оказалось, что люди, сместившие время приема пищи ближе друг к другу, при новом режиме питания потребляли все меньше и меньше калорий и не съедали слишком много за раз.

Потеря веса, зачастую, является результатом ускоряющегося метаболизма, считают исследователи. Кроме того, благодаря длительному голоданию организм может сжигать больше калорий.

Меньшее количество жира в организме также означает улучшение здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.