Эта простая сыворотка в домашних условиях заставит ваши ногти расти быстрее

«Моя подруга поделилась со мной этим рецептом, и у нее отличные ногти!», - сказала пользовательница TikTok под ником @yzbs33. Для сыворотки вам понадобится: четыре столовые ложки оливкового масла, сок половины лимона и столовая ложка сахара. Объединив ингредиенты, она наносила сыворотку на ногти два раза в неделю. Она объяснила, что для того, чтобы увидеть результаты, потребовалось около двух недель.

Своими мыслями о рецепте люди делились в комментариях. Многие, кто сам попробовал простую сыворотку, высоко оценили ее эффективные целебные свойства.

«Это работает! На самом деле я знала о сывротке давно, но у меня снова появилась привычка грызть ногти, когда сняли брекеты».

«Да, в ней даже есть витамин С, и благодаря нему мои ногти растут быстрее».

«Я не жалею, что попробовал, это потрясающе».

«Я пользуюсь ей каждый день, чтобы мои ногти росли быстрее».