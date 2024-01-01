Эта простая сыворотка в домашних условиях заставит ваши ногти расти быстрее

Красота требует жертв, но зачастую это еще и тяжелый труд. Ассортимент продукции большой и запутанный, поэтому сложно решить, что попробовать. Одна пользовательница TikTok опубликовала рецепт сыворотки для ногтей, который ей очень помог. И что самое приятное, для этого потребуется всего лишь несколько обычных ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас под рукой.
«Моя подруга поделилась со мной этим рецептом, и у нее отличные ногти!», - сказала пользовательница TikTok под ником @yzbs33. Для сыворотки вам понадобится: четыре столовые ложки оливкового масла, сок половины лимона и столовая ложка сахара. Объединив ингредиенты, она наносила сыворотку на ногти два раза в неделю. Она объяснила, что для того, чтобы увидеть результаты, потребовалось около двух недель.
Своими мыслями о рецепте люди делились в комментариях. Многие, кто сам попробовал простую сыворотку, высоко оценили ее эффективные целебные свойства.
«Это работает! На самом деле я знала о сывротке давно, но у меня снова появилась привычка грызть ногти, когда сняли брекеты».
«Да, в ней даже есть витамин С, и благодаря нему мои ногти растут быстрее».
«Я не жалею, что попробовал, это потрясающе».
«Я пользуюсь ей каждый день, чтобы мои ногти росли быстрее».