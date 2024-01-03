Профилактика цистита: как избежать обострений?

Основными симптомами цистита являются острая и частая потребность в мочеиспускании, потребность в мочеиспускании по ночам, затруднение мочеиспускания, ощущение покалывания и жжения при мочеиспускании. В более серьезных случаях, помимо вышеперечисленного, симптомами могут стать высокая температура и боли внизу живота или спине.
Для профилактики цистита следует регулярно употреблять много жидкости (желательно воды) для очистки мочевыводящих путей. Мочевой пузырь также должен быть полностью опорожнен при мочеиспускании, подчеркивает фармацевт Аве Ниду.