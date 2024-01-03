Профилактика цистита: как избежать обострений?

Для профилактики цистита следует регулярно употреблять много жидкости (желательно воды) для очистки мочевыводящих путей. Мочевой пузырь также должен быть полностью опорожнен при мочеиспускании, подчеркивает фармацевт Аве Ниду.

После посещения туалета подтираться следует только спереди назад - это уменьшает попадание кишечных бактерий кишечной палочки из заднего прохода в уретру. Мочеиспускание после полового акта также помогает уменьшить количество бактерий в мочевыводящих путях. Также рекомендуется носить хлопчатобумажное белье, которое впитывает жидкости организма, не вызывает потоотделения и не создает благоприятных условий для обитания бактерий.