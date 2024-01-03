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Профилактика цистита: как избежать обострений?

rus.postimees.ee
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Туалетная бумага. Иллюстративное фото
Туалетная бумага. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Основными симптомами цистита являются острая и частая потребность в мочеиспускании, потребность в мочеиспускании по ночам, затруднение мочеиспускания, ощущение покалывания и жжения при мочеиспускании. В более серьезных случаях, помимо вышеперечисленного, симптомами могут стать высокая температура и боли внизу живота или спине.

Для профилактики цистита следует регулярно употреблять много жидкости (желательно воды) для очистки мочевыводящих путей. Мочевой пузырь также должен быть полностью опорожнен при мочеиспускании, подчеркивает фармацевт Аве Ниду.

После посещения туалета подтираться следует только спереди назад - это уменьшает попадание кишечных бактерий кишечной палочки из заднего прохода в уретру. Мочеиспускание после полового акта также помогает уменьшить количество бактерий в мочевыводящих путях. Также рекомендуется носить хлопчатобумажное белье, которое впитывает жидкости организма, не вызывает потоотделения и не создает благоприятных условий для обитания бактерий.

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