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Почему употребление хорошего красного вина может вызвать головную боль?

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Красное вино. Иллюстративное фото
Красное вино. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Ежедневно 16 процентов людей в мире испытывают головную боль, и одной из наиболее частых причин является чрезмерное употребление алкоголя.

В большинстве случаев головные боли развиваются после употребления большого количества алкоголя, но было замечено, что головные боли могут возникать и после употребления одного или двух бокалов красного вина хорошего качества, хотя у этих людей обычно не возникают неприятные недомогания после употребления умеренного количества белого вина или других алкогольных напитков.

При метаболизме этанола в организме образуется ацетальдегид, оказывающий токсическое и канцерогенное действие. Действие ацетальдегида вызывает, например, тошноту, покраснение лица, головную боль. Ацетальдегид далее метаболизируется альдегиддегидрогеназой (АЛДГ) в печени до ацетата, который не оказывает токсического действия.

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