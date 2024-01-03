Почему употребление хорошего красного вина может вызвать головную боль?

В большинстве случаев головные боли развиваются после употребления большого количества алкоголя, но было замечено, что головные боли могут возникать и после употребления одного или двух бокалов красного вина хорошего качества, хотя у этих людей обычно не возникают неприятные недомогания после употребления умеренного количества белого вина или других алкогольных напитков.