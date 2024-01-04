В ряде аптек Эстонии лекарства теперь можно купить в экспресс-кассе без совета специалиста

В обществе то и дело поднимается дискуссия по поводу продажи обезболивающих, жаропонижающих и других безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах или на заправках. Аргументом против всегда была обязательная консультация специалиста при покупке медикаментов, которую те же продуктовые магазины предоставить не могут.