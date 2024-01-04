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Здоровье

В ряде аптек Эстонии лекарства теперь можно купить в экспресс-кассе без совета специалиста

rus.postimees.ee
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Аптека.
Аптека. Фото: Marko Saarm

В некоторых аптеках Эстонии появились экспресс-кассы, где лекарство можно купить без консультации специалиста. Тем не менее, ни сами фармацевты, ни Департамент лекарственных средств, ни Министерство социальных дел не поддерживают идею продажи безрецептурных медикаментов в продуктовых магазинах и на заправках, пишет Rus.ERR.

В обществе то и дело поднимается дискуссия по поводу продажи обезболивающих, жаропонижающих и других безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах или на заправках. Аргументом против всегда была обязательная консультация специалиста при покупке медикаментов, которую те же продуктовые магазины предоставить не могут.

Тем не менее, с недавнего времени в некоторых аптеках Südameapteek появились экспресс-кассы, в которых покупку можно совершить и без консультации провизора.

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