В ряде аптек Эстонии лекарства теперь можно купить в экспресс-кассе без совета специалиста

В некоторых аптеках Эстонии появились экспресс-кассы, где лекарство можно купить без консультации специалиста. Тем не менее, ни сами фармацевты, ни Департамент лекарственных средств, ни Министерство социальных дел не поддерживают идею продажи безрецептурных медикаментов в продуктовых магазинах и на заправках, пишет Rus.ERR.
В обществе то и дело поднимается дискуссия по поводу продажи обезболивающих, жаропонижающих и других безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах или на заправках. Аргументом против всегда была обязательная консультация специалиста при покупке медикаментов, которую те же продуктовые магазины предоставить не могут.
Тем не менее, с недавнего времени в некоторых аптеках Südameapteek появились экспресс-кассы, в которых покупку можно совершить и без консультации провизора.