Исследование выявило у трети эстонских школьников серьезные проблемы со здоровьем

Институт развития здоровья (TAI) опубликовал результаты исследования развития учащихся первых, четвертых и седьмых классов в 2022 году, которое показало, что 31 процент школьников страдает от избыточного веса.
Ожирение было более распространено в четвертых классах и особенно среди мальчиков. С годами проблема лишь усугубляется.
В исследовании роста учащихся, проведенном TAI, приняли участие почти 18 000 учащихся первых, четвертых и седьмых классов из 203 школ. Результаты показывают, что каждый третий мальчик и каждая четвертая девочка в Эстонии имеют избыточный вес. Увеличение доли школьников с избыточным весом происходит в основном за счет увеличения доли школьников с ожирением.
Число полных детей растет
Если в 2016 году ожирением страдали 10 процентов первоклассников, а избыточным весом – 16 процентов, то в 2022 году ожирением страдали 12 процентов, а число детей с избыточным весом осталось прежним. В четвертом классе доля учеников с ожирением также увеличилась с 12 до 14 процентов в период с 2019 по 2022 год. Согласно последнему исследованию, в общей сложности 34 процента учеников четвертого класса имели избыточный вес.
Седьмые классы были впервые обследованы в 2022 году, и ситуация в них была немного лучше: 29 процентов учащихся имели избыточный вес и 11 процентов – ожирение. Независимо от возраста, избыточный вес чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, в основном за счет разницы в доле страдающих ожирением: каждый седьмой мальчик, или 15 процентов, и каждая девятая девочка, или девять процентов, страдают ожирением.
«Мы в TAI уже в третий раз изучаем массу тела младших школьников Эстонии и с грустью можем констатировать, что дети с избыточным весом встречаются все чаще, а рост доли детей с ожирением вызывает особую тревогу. Лишний вес, и в частности ожирение, значительно повышает риск развития ряда заболеваний, а избыточный вес в детстве часто сохраняется и во взрослом возрасте. Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения особенно важно уделять внимание поддержанию нормального веса с раннего возраста», - говорит Эха Нурк, главный научный сотрудник Института развития здоровья (TAI), возглавившая исследование.
Ожирением больше страдают дети в сельской местности
По регионам наблюдаются заметные различия в доле школьников с избыточным весом. Независимо от возраста, доля детей с избыточным весом и ожирением самая низкая в Харьюмаа. В Тартумаа ситуация также немного лучше, чем в остальной части Эстонии.
Напротив, доля детей с избыточным весом выше в Западной и Центральной Эстонии. Что касается места жительства, то школьников с избыточным весом и ожирением больше всего среди детей, живущих в сельской местности – от 30 до 39 процентов в зависимости от возраста, и от 26 до 33 процентов в малых городах и поселках
«Эти результаты свидетельствуют о том, что в крупных городах и других густонаселенных районах экологические факторы для поддержания нормального веса лучше - будь то наличие более разнообразных видов транспорта, организованного досуга, более гибкого общественного транспорта и легкого доступа к нему, или гораздо более разнообразный выбор продуктов питания в торговых центрах», - говорит Нурк, указывая лишь на некоторые из возможных различий.
Дети не склонны есть по утрам
Ожирение обычно вызывается сочетанием множества различных факторов, начиная от индивидуальных привычек нездорового питания и физических упражнений, которые формируются с течением времени, и заканчивая общей обстановкой, влияющей на образ жизни.
По данным различных исследований, одним из факторов, способствующих появлению лишнего веса, является отказ от завтрака. 21 процент первоклассников не завтракает, этот показатель увеличивается до 23 процентов среди четвероклассников и до 27 процентов среди учащихся седьмых классов.
Если сравнивать разные годы исследования, то процент учащихся первых классов, завтракающих по утрам, снизился на 10 процентов за шесть лет – с 89 процентов в 2016 году, до 79 процентов в 2022 году. Доля завтракающих четвероклассников также снизилась – до 77 процентов в 2022 году. В то же время среди семиклассников доля завтракающих еще ниже – всего 70 процентов учащихся.
Эстонское исследование развития учащихся является частью Европейской инициативы ВОЗ по наблюдению за детским ожирением (COSI), в которой Эстония участвует в третий раз в 2021/2022 учебном году. В рамках этого исследования с интервалом в три года собираются антропометрические данные детей в возрасте от шести до девяти лет, которые публикуются в виде результатов исследования на веб-сайте ВОЗ.
Помимо учеников первого класса, в Эстонии также были обследованы ученики четвертого и седьмого классов. Помимо данных, полученных от учеников, в опросе участвовали родители и представители учебных заведений. Результаты обследования расширенных возрастных групп в Эстонии будут использованы для планирования политики в области здравоохранения, включая разработку рекомендаций и информационно-профилактических мероприятий.