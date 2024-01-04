Исследование выявило у трети эстонских школьников серьезные проблемы со здоровьем

Ожирение было более распространено в четвертых классах и особенно среди мальчиков. С годами проблема лишь усугубляется.

В исследовании роста учащихся, проведенном TAI, приняли участие почти 18 000 учащихся первых, четвертых и седьмых классов из 203 школ. Результаты показывают, что каждый третий мальчик и каждая четвертая девочка в Эстонии имеют избыточный вес. Увеличение доли школьников с избыточным весом происходит в основном за счет увеличения доли школьников с ожирением.

Число полных детей растет

Если в 2016 году ожирением страдали 10 процентов первоклассников, а избыточным весом – 16 процентов, то в 2022 году ожирением страдали 12 процентов, а число детей с избыточным весом осталось прежним. В четвертом классе доля учеников с ожирением также увеличилась с 12 до 14 процентов в период с 2019 по 2022 год. Согласно последнему исследованию, в общей сложности 34 процента учеников четвертого класса имели избыточный вес.

Седьмые классы были впервые обследованы в 2022 году, и ситуация в них была немного лучше: 29 процентов учащихся имели избыточный вес и 11 процентов – ожирение. Независимо от возраста, избыточный вес чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, в основном за счет разницы в доле страдающих ожирением: каждый седьмой мальчик, или 15 процентов, и каждая девятая девочка, или девять процентов, страдают ожирением.