Сильные морозы в Латвии: двоим пациентам ампутировали пальцы ног

В Латвии стоят сильные морозы. В некоторых районах Латвии было объявлено желтое предупреждение. Руководитель Государственного центра ожогов Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергей Смирнов в интервью Латвийскому радио рассказал, что пациенты с обморожениями стали поступать еще до Нового года. Об этом пишет портал Rus.LSM.
Медик отметил, что сейчас в Государственном центре ожогов проходят лечения два пациента, которым пришлось ампутировать обмороженные пальцы ног. Сергей Смирнов отметил, что они поздно поступили в больницу, что и привело к таким последствиям.
Врач рассказал, что обычно люди могут обморозить ладони и ступни, в такой мороз можно обморозить и лицо.
Он также отметил, что чаще всего люди получают обморожения в состоянии алкогольного опьянения, но такой мороз опасен и для людей с нарушениями движения.
«Поскольку среда в Латвии влажная, она быстро привлекает холод. Если мы слышим о морозе в -45 градусов в континентальном климате, то зачастую по ощущениям там не так холодно, как у нас при -20 градусах. Первое и главное, что нужно сделать: оценить, нужно ли вообще выходить на улицу. И если все же нужно, следует тепло одеться и оценить свое состояние здоровья», - дал рекомендации Смирнов.
Смирнов рассказал о симптомах обморожения:
- Сначала участки тела становятся нечувствительными, это означает, что мороз добирается до нервных окончаний;
- В первый день после обморожения, поврежденные места становятся белыми и нечувствительными, после появляются опухоли;
- В последней стадии пораженное место становится фиолетовым и с нарывами.
Врач посоветовал обращаться в больницу, если появились подозрения на обморожение, потому что в первые несколько дней обмороженные конечности еще можно спасти.