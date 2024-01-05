Когда нужно понижать температуру?

По словам Лаури Баара, фармацевта аптеки Benu, лихорадка - это реакция организма на борьбу с различными патогенами: бактериями, грибками и вирусами. «Повышение температуры тела препятствует размножению патогенных микроорганизмов в организме и даже помогает убить некоторые из них, поэтому незначительный жар не всегда нужно сбивать лекарствами», - объясняет Баар лечебные эффекты температуры.

«Причиной лихорадки может быть не только реакция на возбудителя болезни, повышение температуры также может являться признаком сильного воспалительного процесса в организме», - объясняет фармацевт. Он отмечает, что, помимо причин, связанных с заболеваниями, повышение температуры тела может быть вызвано обезвоживанием или воздействием высоких температур. Кроме того, по словам фармацевта, температура тела меняется в течение естественного циркадного ритма и бывает ниже утром и выше во второй половине дня или после физических нагрузок.

Когда следует понижать температуру?

Фармацевт рекомендует взрослым начинать снижать температуру тела с 39 градусов, если иное не рекомендовано врачом. «Если жар сильно нарушает ваше самочувствие или вам необходимо выполнять задачи и действия, требующие полного внимания, следует снизить даже низкую температуру, потому что жар вызывает сонливость и снижает скорость реакции», - объясняет Баар.