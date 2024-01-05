Когда нужно понижать температуру?

Дискомфорт и вялость, вызванные лихорадкой, часто заставляют людей спешить за лекарствами, но это может быть излишним, поскольку небольшое повышение температуры - это естественная реакция организма на борьбу со многими патогенными микроорганизмами. Фармацевт даст совет, когда и как снижать температуру и каких действий следует избегать при лихорадке.
По словам Лаури Баара, фармацевта аптеки Benu, лихорадка - это реакция организма на борьбу с различными патогенами: бактериями, грибками и вирусами. «Повышение температуры тела препятствует размножению патогенных микроорганизмов в организме и даже помогает убить некоторые из них, поэтому незначительный жар не всегда нужно сбивать лекарствами», - объясняет Баар лечебные эффекты температуры.
«Причиной лихорадки может быть не только реакция на возбудителя болезни, повышение температуры также может являться признаком сильного воспалительного процесса в организме», - объясняет фармацевт. Он отмечает, что, помимо причин, связанных с заболеваниями, повышение температуры тела может быть вызвано обезвоживанием или воздействием высоких температур. Кроме того, по словам фармацевта, температура тела меняется в течение естественного циркадного ритма и бывает ниже утром и выше во второй половине дня или после физических нагрузок.
Когда следует понижать температуру?
Фармацевт рекомендует взрослым начинать снижать температуру тела с 39 градусов, если иное не рекомендовано врачом. «Если жар сильно нарушает ваше самочувствие или вам необходимо выполнять задачи и действия, требующие полного внимания, следует снизить даже низкую температуру, потому что жар вызывает сонливость и снижает скорость реакции», - объясняет Баар.
По словам фармацевта, в краткосрочной перспективе жар можно снизить с помощью безрецептурных болеутоляющих средств, которые помимо снятия боли обладают жаропонижающим эффектом, а также с помощью травяных сборов. «Например, травяные чаи, такие как чай из цветков липы и чай из чиквы, последний из которых заставляет организм хорошо потеть, могут помочь снизить температуру», - говорит он, приводя примеры натуральных жаропонижающих средств.
Лучшее лекарство - это отдых
Как и при большинстве других заболеваний, первая рекомендация при лихорадке - дать организму отдохнуть. «При лихорадке нужно пить много жидкости. Я рекомендую минеральную воду, чтобы восстановить выведенные из организма соли. Избегайте сильных физических нагрузок, особенно упражнений», - подчеркивает Барр.
Кроме того, фармацевт рекомендует по возможности охлаждаться, например, с помощью холодного пакета или влажной салфетки на лоб, и одеваться не слишком строго. «Тем, кто любит потеть под теплым одеялом при лихорадке, следует обязательно пить много воды, так как обезвоживание и чрезмерное потоотделение могут вызвать судороги». Мистер Бар указывает на важность гидратации.
«Различные натуральные иммуноукрепляющие и противотошнотные средства, такие как колострум, имбирь, красный подсолнечник и препараты с экстрактом семян грейпфрута, также могут помочь в выздоровлении», - добавляет Баар.
Когда следует обращаться к врачу с высокой температурой?
«Следует обратиться к врачу, если температура держится дольше нескольких дней или если у вас появились необычные симптомы, такие как сыпь на теле, затрудненное дыхание или судороги», - советует Баар. Он добавляет, что вам также следует обратиться к врачу, если температура приближается к 40 градусам, а лечение до сих пор не помогло.