Глава ВОЗ призвал вернуться к ношению масок и вакцинироваться от COVID-19

По его словам, число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах уже несколько недель, и ожидается, что эта тенденция сохранится и после недавних праздников.

«Обязательно сдавайте тесты и обращайтесь за медицинской помощью, когда это необходимо, потому что лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть, - написал Гебреисус. - Продолжайте использовать маски, проветривайте помещения и держите дистанцию с другими людьми, чтобы снизить риск заражения, а также следите за тем, чтобы вы и ваши близкие делали прививки от гриппа и COVID-19».

Он также призвал правительства обеспечить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам, особенно для тех, кто наиболее подвержен риску тяжелой инфекции.

«Продолжайте наблюдение, секвенирование и отчетность для отслеживания эволюции вируса COVID-19, а также предоставляйте четкую информацию о мерах по снижению риска для вашего населения», - заключил Гебреисус.