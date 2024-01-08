Восстановление старого порядка резко сократило число больничных

С 1 июля 2023 года больничные снова оплачиваются с четвертого дня, а не со второго, как во время пандемии коронавируса.

«В первой половине 2023 года Касса здоровья возместила в общей сложности около 233 000 больничных листов, что за один месяц составляет в среднем 39 000 листов. Во втором полугодии было возмещено 146 000 больничных листов, то есть в среднем 24 000 больничных листов в месяц», – рассказала ERR руководитель службы пособий по нетрудоспособности Кассы здоровья Леа Калда.