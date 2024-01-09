Коронавирус и грипп наносят организму серьезный ущерб: узнайте, как ускорить процесс восстановления после болезни

Восстановление после болезни - один из самых сложных процессов в организме. Никто не хочет болеть долгое время и чувствовать себя плохо после выздоровления. К сожалению, иногда оправиться от болезни очень сложно, а процесс восстановления может быть крайне изнурительным. Добавки - один из способов поддержки организма и хороший способ ускорить выздоровление. Они помогают укрепить иммунную систему, ускорить заживление ран и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Каковы основные симптомы после болезни?

После выздоровления человек может чувствовать себя истощенным. Такая послевирусная усталость - не редкость и может длиться несколько дней, недель или даже месяцев. Многие врачи лечат усталость после болезни так же, как и синдром хронической усталости. Исследователи не совсем понимают, почему период восстановления после болезни иногда бывает таким трудным. Согласно одной из теорий, это может быть связано с тем, что разрушенный болезнью организм все еще борется с тем небольшим количеством вируса, которое осталось в теле. Другая теория гласит, что симптомы вызваны перегрузкой иммунной системы, которая и вызывает неприятные симптомы.