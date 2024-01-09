Фармацевт аптеки Apotheka Карина Удальцова рассказывает о роли пищевых добавок в процессе выздоровления и о том, какие пищевые добавки рекомендуются для ускорения выздоровления.
Коронавирус и грипп наносят организму серьезный ущерб: узнайте, как ускорить процесс восстановления после болезни
Восстановление после болезни - один из самых сложных процессов в организме. Никто не хочет болеть долгое время и чувствовать себя плохо после выздоровления. К сожалению, иногда оправиться от болезни очень сложно, а процесс восстановления может быть крайне изнурительным. Добавки - один из способов поддержки организма и хороший способ ускорить выздоровление. Они помогают укрепить иммунную систему, ускорить заживление ран и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Каковы основные симптомы после болезни?
После заражения вирусом, будь то обычное сезонное вирусное заболевание, грипп или коронавирус, организму часто требуется больше времени, чем ожидается, чтобы полностью восстановиться. Важно прислушиваться к своему организму и замечать слабые места, вызванные болезнью.
Следующие симптомы часто проявляются после того, как болезнь прошла:
усталость, головная боль;
боль в различных частях тела, суставах, мышцах;
потеря устойчивости к физическим нагрузкам;
отсутствие аппетита;
потеря настроения;
трудности с концентрацией внимания;
увеличение лимфатических узлов.
После выздоровления человек может чувствовать себя истощенным. Такая послевирусная усталость - не редкость и может длиться несколько дней, недель или даже месяцев. Многие врачи лечат усталость после болезни так же, как и синдром хронической усталости. Исследователи не совсем понимают, почему период восстановления после болезни иногда бывает таким трудным. Согласно одной из теорий, это может быть связано с тем, что разрушенный болезнью организм все еще борется с тем небольшим количеством вируса, которое осталось в теле. Другая теория гласит, что симптомы вызваны перегрузкой иммунной системы, которая и вызывает неприятные симптомы.
Почему важно выздороветь как можно быстрее?
Если симптомы сохраняются более двух недель после выздоровления, вам следует обратиться к своему лечащему врачу. Одна из проблем заключается в том, что длительное плохое самочувствие изматывает и тело, и разум, даже если оно не опасно для вашего здоровья в долгосрочной перспективе.
Во-вторых, существует серьезный риск, что, помимо неприятных симптомов, болезнь нанесла вред организму, например, какому-то органу. Часто, после перенесенного гриппа или коронавируса, это, как правило, сердечно-сосудистая система или легкие. В таких случаях необходимо наблюдение врача и правильное лечение.
Как ускорить процесс выздоровления?
Поскольку ученые еще не пришли к единому мнению о том, что вызывает симптомы вспышки заболевания, а также то, что они могут быть очень индивидуальными, невозможно рекомендовать универсальное лечение, которое подходит всем.
Некоторые люди выздоравливают самостоятельно, но многие, особенно с ослабленной иммунной системой и сопутствующими заболеваниями, нуждаются в дополнительной поддержке для улучшения состояния здоровья. В целом очевидно, что все, что вредно для здоровья, даже если вы не больны, замедляет процесс выздоровления, а все, что улучшает иммунную систему и общее состояние здоровья, ускоряет выздоровление.
Что замедляет восстановление?
Стресс и напряжение;
Беспокойство и негативное мышление;
Недостаток сна и отдыха;
Неправильное или плохое питание - сахар, пшеничная мука, жирные и бедные витаминами продукты быстрого приготовления;
Слабая иммунная система;
Простудные заболевания или другие виды ослабления организма (например, употребление алкоголя).
Как могу укрепить иммунную систему с помощью добавок?
Пробиотики - хорошее решение для тех, кто вынужден принимать антибиотики во время болезни. На самом деле, курс пробиотиков после болезни полезен и для тех, кто не принимал антибиотики - хорошее состояние кишечника поддерживает иммунную систему в любом случае. Хорошим источником являются подкисленные продукты, такие как квашеная капуста.
К витаминам, повышающим иммунитет, относятся витамин C, витамин D, витамин A и витамин B6. Во время болезни запасы витаминов в организме истощаются быстрее, и часто анализ крови после болезни показывает довольно сильную нехватку некоторых витаминов, важных для иммунной системы.
Антиоксиданты, оказывающие укрепляющее действие на иммунную систему, - это витамин А, витамин С и витамин Е, а также цинк и селен. Антиоксиданты - это молекулы, которые защищают здоровые клетки организма от повреждения свободными радикалами. Чтобы поддерживать нормальное функционирование иммунной системы, необходимо съедать в среднем 5-7 богатых антиоксидантами фруктов и овощей в день.
Антиоксиданты можно получить из растительных продуктов, таких как цитрусовые, брокколи, ягоды и куркума, но зачастую пищевые привычки и знания людей недостаточно хороши, чтобы адекватно восполнить эти запасы через диету, поэтому на помощь приходят биологически активные добавки. Витамин А, витамин С и витамин Е - мощные антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему и здоровье.
Дефицит цинка не обязательно должен быть тяжелым, чтобы уже проявиться в ослаблении иммунной системы. Когда организм не получает достаточного количества цинка, снижается выработка антител и Т-лимфоцитов, которые имеют решающее значение для иммунного ответа организма. Организм не хранит цинк, поэтому его необходимо ежедневно получать из рациона или принимать в виде добавок. Примерами источников цинка являются мясо, моллюски, чечевица, семечки и орехи.
Дефицит селена также связан со слабой иммунной системой, а одно из лучших свойств селена - бороться с вирусами и бактериями. Селен необходим организму для выработки ферментов, которые регулируют иммунный ответ организма на патогены. Селен содержится в таких продуктах, как бразильские орехи, рыба, яйца и грибы.
Регидратация также важна для восстановления после болезни. Во время болезни организм теряет много жидкости, особенно если у вас жар или рвота. Помимо потери жидкости, организм также теряет электролиты. Электролиты - это соли и минералы (калий), которые необходимы для нормального функционирования нервной и мышечной ткани, а также помогают восстанавливать поврежденные клетки.
Для восполнения запасов электролитов и жидкости можно использовать, например, костный бульон или кокосовую воду, но особенно хорошим и удобным решением являются растворы для регидратации, продающиеся в аптеках.
Как улучшить свое здоровье после Covid-19?
Серьезное заболевание всегда оставляет свой след на некоторое время. Восстановление после коронавируса часто кажется особенно долгим процессом. Одних пищевых добавок часто бывает недостаточно, поэтому может потребоваться консультация врача. Особенно если есть риск повреждения жизненно важных органов, таких как легкие, сердце, почки и печень. К счастью, более серьезные повреждения встречаются реже.
К наиболее распространенным симптомам относятся:
снижение толерантности к физическим нагрузкам;
одышка, кашель, проблемы с памятью и концентрацией внимания;
боль в груди и нарушения сердечного ритма;
головокружение, боль в мышцах и суставах, головная боль;
нарушения сна, депрессия и тревога.
Через несколько месяцев после заражения коронавирусом следует проверить общее состояние здоровья. В это время можно будет оценить, насколько сильно вирус повлиял на организм. Также можно будет выяснить, каковы запасы железа и витамина D в организме. По результатам анализа врач-лаборант сможет порекомендовать, какие добавки следует принимать.