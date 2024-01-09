Исследование: только половина европейцев удовлетворены своим физическим здоровьем, а наибольшую тревогу вызывает ожирение

Общеевропейское исследование изучило осведомленность, отношение и поведение людей в отношении здоровья, а также обратило внимание на потенциал смарт-устройств - и особенно смарт-часов - в сфере укрепления здоровья пользователей. Среди граждан Европы заинтересованность в вопросах здоровья возросла, но в то же время удовлетворенность общим состоянием своего здоровья по-прежнему остается довольно умеренной.

Лишь половина опрошенных удовлетворены своей физической формой. «Интересно, что 91% респондентов хотят улучшить хотя бы один аспект своего образа жизни, связанного со здоровьем. Большинство пользователей смарт-часов признались, что их устройство помогло им привить более здоровые привычки благодаря осведомленности о важных показателях функционирования своего тела», - рассказала эксперт по технологиям, руководитель по обучению Huawei и представитель заказчика данного исследования Екатерина Мишина.

Также это исследование показало, что душевное здоровье является первым приоритетом для многих жителей Старого света, а недостаточный сон и стресс являются основными проблемами, вызывающими беспокойство. «Осведомленность о важнейших показателях здоровья очень ограничена, и более половины граждан Европы не посещают врача регулярно. В то же время пользователи смарт-часов часто обращаются к врачу, замечая беспокоящие показатели здоровья, отображаемые их смарт-устройством», - рассказала Мишина.

По словам Мишиной, результаты опроса о состоянии здоровья показывают, что пользователи смарт-часов более осведомлены и мотивированы в плане улучшения своего здоровья. «Например, они лучше осведомлены о важных показателях здоровья и совершают чаще выборы, направленные на улучшение здоровья - например, увеличивают частоту физических упражнений, улучшают качество сна и исправляют привычки в сфере питания», - сказала она.

«Хотя использование смарт-часов не может быть неким решением-панацеей для укрепления здоровья всех людей, все же проведенное исследование подчеркивает, что осведомленность и регулярный мониторинг важных показателей могут помочь пользователям сделать более осознанный выбор в отношении своего здоровья», - отметила Мишина.

Пользователи смарт-часов подтвердили, что изменили свои привычки на основе информации, полученных от устройства. Например, 47% респондентов увеличили частоту физических упражнений, 39% улучшили свои привычки по части сна, а 76% считают, что устройство оказало положительное влияние на их душевное здоровье.