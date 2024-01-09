Обильно мутировавший штамм коронавируса таит в себе неожиданную опасность

Исследование клеточной культуры, опубликованное в престижном научном журнале Cell, показало, что недавно появившийся субвариант BA.2.86 омикронного штамма коронавируса может инфицировать клетки, выстилающие нижнюю часть легких. Он также способен более эффективно сливаться с мембраной клетки-хозяина. Эти две характеристики связаны с тяжелыми симптомами заболевания.
Хорошей новостью является то, что BA.2.86 может быть нейтрализован антителами, генерируемыми двухвалентной мРНК-вакциной, что объясняет, почему этот вариант не вызвал широкого роста заболеваемости, как опасались ранее, сообщает Medical Xpress.
Однако причина в повторной дозе вакцины, сказал профессор вирусологии Университета штата Огайо и старший автор исследования Шан-Лу Лю.
«Люди, перенесшие инфекцию Covid-19, должны помнить, что варианты омикрон менее вирулентны, чем более ранние варианты, такие как дельта, а это означает, что они не вызывают серьезного заболевания у большинства людей. Если у вас более легкое заболевание, количество антител, вырабатываемых инфекцией, будет ниже - почти в 10 раз меньше, чем антител, вырабатываемых прививкой. Поэтому нельзя полагаться только на естественную инфекцию для создания иммунитета, - сказал Лю - Хотя двухвалентная мРНК-вакцина все еще может нейтрализовать BA.2.86, ее эффективность явно снижается. Поэтому важно получить новейшую вакцину, в состав которого входит XBB.1.5 и которая доказала свою эффективность против BA.2.86».
Вариант омикронного штамма BA.2.86 является предком ныне известного JN.1 и имеет примерно на 60 белковых мутаций больше, чем исходный коронавирус, в том числе более чем на 30 больше, чем его близкие родственники, ранний вариант BA.2 и недавно доминировавший XBB.1.5.