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Здоровье

Обильно мутировавший штамм коронавируса таит в себе неожиданную опасность

rus.postimees.ee
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До пандемии на разработку самой быстрой вакцины нужно было четыре года. На создание первой вакцины против ковида потребовалось всего 11 месяцев.
До пандемии на разработку самой быстрой вакцины нужно было четыре года. На создание первой вакцины против ковида потребовалось всего 11 месяцев. Фото: EPA

Исследование клеточной культуры, опубликованное в престижном научном журнале Cell, показало, что недавно появившийся субвариант BA.2.86 омикронного штамма коронавируса может инфицировать клетки, выстилающие нижнюю часть легких. Он также способен более эффективно сливаться с мембраной клетки-хозяина. Эти две характеристики связаны с тяжелыми симптомами заболевания.

Хорошей новостью является то, что BA.2.86 может быть нейтрализован антителами, генерируемыми двухвалентной мРНК-вакциной, что объясняет, почему этот вариант не вызвал широкого роста заболеваемости, как опасались ранее, сообщает Medical Xpress.

Однако причина в повторной дозе вакцины, сказал профессор вирусологии Университета штата Огайо и старший автор исследования Шан-Лу Лю.

«Люди, перенесшие инфекцию Covid-19, должны помнить, что варианты омикрон менее вирулентны, чем более ранние варианты, такие как дельта, а это означает, что они не вызывают серьезного заболевания у большинства людей. Если у вас более легкое заболевание, количество антител, вырабатываемых инфекцией, будет ниже - почти в 10 раз меньше, чем антител, вырабатываемых прививкой. Поэтому нельзя полагаться только на естественную инфекцию для создания иммунитета, - сказал Лю - Хотя двухвалентная мРНК-вакцина все еще может нейтрализовать BA.2.86, ее эффективность явно снижается. Поэтому важно получить новейшую вакцину, в состав которого входит XBB.1.5 и которая доказала свою эффективность против BA.2.86».

Вариант омикронного штамма BA.2.86 является предком ныне известного JN.1 и имеет примерно на 60 белковых мутаций больше, чем исходный коронавирус, в том числе более чем на 30 больше, чем его близкие родственники, ранний вариант BA.2 и недавно доминировавший XBB.1.5.

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