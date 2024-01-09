Обильно мутировавший штамм коронавируса таит в себе неожиданную опасность

«Люди, перенесшие инфекцию Covid-19, должны помнить, что варианты омикрон менее вирулентны, чем более ранние варианты, такие как дельта, а это означает, что они не вызывают серьезного заболевания у большинства людей. Если у вас более легкое заболевание, количество антител, вырабатываемых инфекцией, будет ниже - почти в 10 раз меньше, чем антител, вырабатываемых прививкой. Поэтому нельзя полагаться только на естественную инфекцию для создания иммунитета, - сказал Лю - Хотя двухвалентная мРНК-вакцина все еще может нейтрализовать BA.2.86, ее эффективность явно снижается. Поэтому важно получить новейшую вакцину, в состав которого входит XBB.1.5 и которая доказала свою эффективность против BA.2.86».