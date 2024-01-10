Любимая многими еда может нанести серьезный вред печени

Исследование, проведенное американскими учеными, связывает употребление фастфуда с неалкогольной жировой болезнью печени – потенциально опасным для жизни состоянием, при котором в печени накапливается жир.

Исследователи обнаружили, что у людей с ожирением или диабетом, которые получают 20 и более процентов ежедневных калорий из фастфуда, уровень жира в печени значительно выше по сравнению с теми, кто потребляет меньше фастфуда или вообще его не ест.

«Здоровая печень содержит небольшое количество жира, обычно менее пяти процентов, и даже умеренное увеличение содержания жира может привести к неалкогольной жировой болезни печени, – говорит гепатолог Keck Medicine и ведущий автор исследования доктор Ани Кардашьян в пресс-релизе. – Увеличение количества жира в печени у пациентов с ожирением или диабетом особенно поразительно, вероятно, потому, что эти состояния приводят к большей восприимчивости к накоплению жира в печени».

В то время как предыдущие исследования показали связь между фастфудом и ожирением и диабетом, это одно из первых исследований, которое продемонстрировало негативное влияние фастфуда на здоровье печени, по словам Кардашьян.

В исследовании под фастфудом понималась еда (например, пицца), которую можно купить в заведениях общепита, где нет обслуживающего персонала.