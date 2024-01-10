Любимая многими еда может нанести серьезный вред печени

В новом году многие обещают себе питаться здоровее. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, дает дополнительную мотивацию для отказа от фастфуда.
Исследование, проведенное американскими учеными, связывает употребление фастфуда с неалкогольной жировой болезнью печени – потенциально опасным для жизни состоянием, при котором в печени накапливается жир.
Исследователи обнаружили, что у людей с ожирением или диабетом, которые получают 20 и более процентов ежедневных калорий из фастфуда, уровень жира в печени значительно выше по сравнению с теми, кто потребляет меньше фастфуда или вообще его не ест.
«Здоровая печень содержит небольшое количество жира, обычно менее пяти процентов, и даже умеренное увеличение содержания жира может привести к неалкогольной жировой болезни печени, – говорит гепатолог Keck Medicine и ведущий автор исследования доктор Ани Кардашьян в пресс-релизе. – Увеличение количества жира в печени у пациентов с ожирением или диабетом особенно поразительно, вероятно, потому, что эти состояния приводят к большей восприимчивости к накоплению жира в печени».
В то время как предыдущие исследования показали связь между фастфудом и ожирением и диабетом, это одно из первых исследований, которое продемонстрировало негативное влияние фастфуда на здоровье печени, по словам Кардашьян.
В исследовании под фастфудом понималась еда (например, пицца), которую можно купить в заведениях общепита, где нет обслуживающего персонала.
Результаты исследования показывают, что даже потребление относительно небольшого количества фастфуда, содержащего большое количество углеводов и жиров, может нанести вред печени. «Если люди едят один раз в день в ресторане быстрого питания, им может показаться, что не причиняют себе никакого вреда, – говорит Кардашьян. – Но если этот один прием пищи составляет хотя бы пятую часть дневной нормы калорий, они подвергают свою печень риску».
Неалкогольная жировая болезнь печени, также известная как стеатоз печени, может стать причиной цирроза, или рубцевания печени, что может привести к раку печени или печеночной недостаточности. Стеатозом печени страдает более 30 процентов населения США.
Кардашьян и ее коллеги использовали последние данные крупнейшего в стране ежегодного исследования питания, анализируя связь между содержанием жира в печени и рационом питания у 4000 человек, чтобы определить влияние потребления фастфуда на стеатоз печени.
Связь между стеатозом печени и потреблением фастфуда оставалась стабильной среди людей с ожирением или диабетом, даже после корректировки данных с учетом ряда других факторов, таких как возраст, пол, раса, этническая принадлежность, потребление алкоголя и физическая активность.