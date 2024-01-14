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Здоровье

Умер пятилетний мальчик, который впал в кому после удаления молочных зубов

rus.postimees.ee
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Фото: Facebook/Viktor Pashnyk

Во Львове умер пятилетний мальчик Велес, который впал в кому после операции по удалению молочных зубов 8 декабря 2023 года. О смерти ребенка в соцсетях в субботу, 13 января, сообщил его отец.

«Лети наш мальчик, Лети... Всем нам с Небес свети... Покойся с Миром, любимый наш Лесюня!» – написал отец ребенка, украинский музыкант Виктор Пашник.

Как пишет информационное агентство «Униан», пятилетний мальчик впал в кому после того, как пошел с мамой удалять молочные зубы. В одной из частных клиник Львова предложили провести оперативное вмешательство под общей анестезией.

Отец мальчика рассказал, что ребенок протестовал в операционной и не давал надеть маску, будто чувствуя приближение трагедии.

Тогда врачи силой надели мальчику маску. Через некоторое время началась суматоха, в клинику приехали две бригады неотложной помощи. Директор ООО «ОРИ Групп» сообщил матери, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца – мальчика перевели в реанимацию.

Впоследствии врачи констатировали у пятилетнего ребенка смерть мозга. Жизнь малыша поддерживали лишь аппараты.

17 декабря в полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

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