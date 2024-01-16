Этот продукт может помочь снизить высокое кровяное давление

Согласно исследованию, опубликованному в Европейском журнале профилактической кардиологии, употребление помидоров помогает контролировать высокое кровяное давление и может даже предотвратить развитие гипертонии у пожилых людей, сообщает Medical Daily.
Исследование охватило 7056 участников, из которых 82 процента страдали гипертонией.
При легкой гипертонии как систолическое (давление в артериях во время сердечных сокращений), так и диастолическое кровяное давление (давление в артериях, когда сердце находится в состоянии покоя между ударами) значительно снижались, если в день употреблялось не менее 42 граммов помидоров. Согласно результатам, диастолическое давление значительно снижалось, если в день употреблялось более 82 граммов помидоров.
Авторы исследования подчеркнули, что полезный эффект помидоров может быть частично обусловлен содержанием ликопина - пигмента, входящего в состав каротиноидов, который способствует улучшению кровообращения.
Полезное действие помидоров может быть даже больше, если они приготовлены, так как это может увеличить биодоступность каротиноидов.