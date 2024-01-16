Этот продукт может помочь снизить высокое кровяное давление

При легкой гипертонии как систолическое (давление в артериях во время сердечных сокращений), так и диастолическое кровяное давление (давление в артериях, когда сердце находится в состоянии покоя между ударами) значительно снижались, если в день употреблялось не менее 42 граммов помидоров. Согласно результатам, диастолическое давление значительно снижалось, если в день употреблялось более 82 граммов помидоров.