Берегите здоровье: в Эстонии циркулируют различные желудочные вирусы

Желудочные инфекции в основном вызываются ротавирусами и норовирусами, которые очень заразны. «Если взрослые и дети старшего возраста могут справиться с желудочным вирусом в домашних условиях, родители внимательнее должны следить за общим состоянием здоровья младенцев и детей младшего возраста», - подчеркнули специалисты Департамента здоровья.

У малышей рвота и диарея могут быстро привести к обезвоживанию и нехватке минералов, поэтому самая важная часть лечения - пить достаточно жидкости. Признаками обезвоживания у ребенка являются вялость, мочеиспускание реже, чем обычно, и плач без слез. При появлении этих симптомов необходимо быстро обратиться за медицинской помощью.

Для профилактики норовирусов необходимо тщательно мыть руки - особенно после посещения туалета и смены подгузников, а также перед приготовлением и употреблением пищи. Против ротавируса можно также сделать прививку.