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Здоровье

Начинается самое масштабное исследование здоровья женщин Эстонии

Rus.Postimees
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Члены исследовательской группы Кай Парт, Хелле Карро, Маде Лаанпере, Малл Эльтермаа, Кристиина Паю, Мийна Хейн.
Члены исследовательской группы Кай Парт, Хелле Карро, Маде Лаанпере, Малл Эльтермаа, Кристиина Паю, Мийна Хейн. Фото: Tartu Ülikool
  • Исследования выявляют скрытые проблемы в обществе
  • Опыт женщин помогает улучшить систему здравоохранения
  • Повторное исследование является продолжением исследований, проведенных в 2004 и 2014 годах

Врачи-гинекологи женской клиники Тартуского университета в сотрудничестве с Министерством социальных дел начинают самое крупное в истории исследование здоровья женщин Эстонии. Исследование направлено на выявление изменений за последние десять лет в поведении женщин, связанном со здоровьем, а также на определение их ожиданий от системы здравоохранения.

«Нам как врачам важно, чтобы решения и подходы, касающиеся женского здоровья, были научно обоснованными. Каждые десять лет мы проводим среди женщин Эстонии крупное исследование их здоровья, чтобы получить представление об изменениях, происходящих в течение длительного времени, и принимать лучшие решения в этой области. Исследование 2024 года будет более масштабным, чем предыдущие – впервые в него включено более 12 000 женщин в возрасте от 16 до 59 лет», – рассказала профессор Тартуского университета по специальности «акушерство и гинекология» и врач-гинеколог женской клиники университета Хелле Карро.

Исследование начнется 24 января, когда приглашение на участие будет отправлено по электронной почте 12 456 женщинам. Вопросы исследования затрагивают такие темы, как поведение в области здоровья и сексуальные отношения, использование медицинских услуг, их доступность и удовлетворенность ими, а также факторы, влияющие на здоровье женщин, такие как переживание насилия или экономическое благополучие.

«Каждая женщина имеет свой уникальный опыт, и чем больше ответов мы получим, тем более достоверной будет картина о проблемах, ожиданиях и потребностях. Например, в ходе исследования 2014 года мы узнали, что каждая десятая женщина в Эстонии испытывает физическое, психологическое и сексуальное насилие в детстве и/ или в зрелом возрасте. Ранее были известны только зарегистрированные случаи насилия, и большая часть проблемы оставалась скрытой», – объяснила профессор Хелле Карро.

В исследовании 2024 года также будет уделено внимание ранее не изученным темам, таким как влияние пандемии COVID-19 на решения женщин в связи с их сексуальным здоровьем, и на доступность услуг. Впервые будут изучаться проблемы, связанные с переходным возрастом женщин, а также влияние менструации на участие в школьной или рабочей жизни и на качество жизни женщин.

Участники опроса выбираются случайным образом из национального регистра населения. Исследование анонимно, и все ответы обрабатываются и анализируются конфиденциально. Опрос организован таким образом, что ответы невозможно связать с личностью респондента. Контактные данные участников исследования не используются для других исследований, не передаются и не сохраняются.

Исследование «Здоровье женского населения Эстонии 2024: сексуальное и репродуктивное здоровье, образ жизни, отношение и использование услуг здравоохранения» проводится исследовательской группой женской клиники Тартуского университета в сотрудничестве с Министерством социальных дел. Исследование и его методика согласованы с комитетом по этике исследований Тартуского университета. Результаты будут опубликованы в конце 2024 года.

Дополнительную информацию можно найти здесь.

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