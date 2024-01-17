Исследование ⟩ Комбинация этих лекарств может привести к ранней смерти

Новое исследование показало, что люди, принимающие ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (PDE5) – распространенный препарат для лечения эректильной дисфункции – имеют более высокий риск ранней смерти, если они принимают его вместе с нитратами – препаратами, снимающими боль в груди.
Хотя PDE5 и нитраты не должны использоваться вместе, поскольку они вызывают снижение артериального давления, число людей, которым назначают оба препарата, растет. Однако существует не так много исследований, основанных на реальных данных, в которых анализировались бы последствия совместного применения этих препаратов, пишет Medical Daily.