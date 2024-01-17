Департамент здоровья предупреждает: в Эстонии пик кишечных вирусов

Расстройство желудка в основном вызывают рота- и норовирусы, которые очень заразны.

Хотя взрослые и дети старшего возраста, как правило, хорошо справляются с кишечным вирусом в домашних условиях, родителям следует более внимательно следить за общим состоянием младенцев и маленьких детей.

Рвота и диарея могут быстро вызвать дефицит жидкости и минералов у детей, поэтому достаточное потребление жидкости является наиболее важной частью лечения. О недостатке жидкости у ребенка свидетельствует вялость, более редкое мочеиспускание и плач без слез. При возникновении таких симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Тщательное мытье рук, особенно после посещения туалета и смены подгузников, а также перед приготовлением и употреблением пищи, имеет первостепенное значение для предотвращения кишечных вирусов.

Департамент здоровья сообщает на своей странице в Facebook, что он ротавируса также можно сделать прививку.