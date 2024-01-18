Ковид-19 и грипп стали быстро распространяться

За прошедшую неделю было зарегистрировано еще 1805 случаев заболевания COVID-19. По сравнению с позапрошлой неделей общее число зарегистрированных случаев снизилось на 33,7%.

Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, особенно заметно снижение более чем на 40% среди лиц в возрасте до 4 лет, 5-9 лет, 40-44 лет и 50-54 лет. На долю лиц старше 60 лет приходится 33,6% от общего числа случаев и 65% всех лабораторно подтвержденных случаев.

По данным больницы, на прошлой неделе в стационар поступили 134 пациента с основным и сопутствующими COVID-19 заболеваниями. COVID-19 как основное заболевание потребовало госпитализации у 51%. Четырем пациентам потребовалась интенсивная терапия, а один пациент находился на вентиляции дыхания.

70,6% всех пациентов, госпитализированных из-за коронавируса, старше 60 лет. По предварительным данным больниц, пять смертей были связаны с сопутствующими и основными заболеваниями, вызванными коронавирусом.

По оценкам органов здравоохранения, интенсивность заболеваемости верхних дыхательных путей будет средней, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 - широким.

Заболеваемость и госпитализация в связи с коронавирусом имеют устойчивую тенденцию к снижению. Заболеваемость и госпитализация, связанные с гриппом, продолжают расти более медленными темпами.

Согласно прогнозам Департамента здравоохранения, число заразившихся и госпитализированных с коронавирусом будет продолжать снижаться. На следующей неделе число случаев заболевания гриппом стабилизируется, а число госпитализаций продолжит расти медленными темпами в течение нескольких недель.

Учитывая увеличение числа невакцинированных людей старше 60 лет, которые, следовательно, более восприимчивы к тяжелым штаммам вирусов SARS-CoV-2 и гриппа, существует большая вероятность того, что в ближайшие недели в этой возрастной группе возрастет число тяжелых случаев и необходимость госпитализации.

Из-за Covid-19 в настоящее время нет риска перегрузки системы здравоохранения, заявили в департаменте.