Памятка родителям: какое обезболивающее и в какой дозе давать детям

По словам провизора аптеки Benu Керли Валге-Ребане, для облегчения боли и снижения температуры в аптеках есть препараты, предназначенные для детей, которые содержат два активных вещества — парацетамол или ибупрофен, и в качестве первого выбора она рекомендует применять парацетамол. «Но если предыдущий опыт использования медикаментов в случае болезни ребенка показал, что данное действующее вещество недостаточно эффективно для смягчения боли или снижения температуры, то в этом случае определенно стоит попробовать ибупрофен», — говорит Валге-Ребане.



Как отмечает провизор, боль терпеть не нужно – так что обезболивающие можно давать ребенку, даже если у него нет температуры. «Ведь маленькие дети не могут сказать, что вот, где-то болит - они дают об этом знать своим поведением – например, ребенок может быть капризным, плаксивым, он не хочет ни есть, ни играть – и поэтому моя рекомендация в таком случае просто довериться своему чутью, потому что каждый родитель знает, как ведет себя ребенок в обычном состоянии», — ободряет родителей Валге-Ребане.



То же действующее вещество в разных формах



Если ибупрофен для детей доступен только в виде сиропа, то парацетамол также можно использовать в виде суппозиториев (свечей) для ректального применения. Детям постарше - от 7 лет, которые весят более 20 кг - также можно применять таблетки ибупрофена.