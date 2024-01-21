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Здоровье

Эта деятельность снижает риск рака молочной железы

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Проверка груди на рак молочной железы. Иллюстративное фото.
Проверка груди на рак молочной железы. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Повышение физической активности и ограничение времени сидения могут снизить риск развития рака молочной железы, сообщает Medical Xpress.

Результаты исследования, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, в целом были одинаковыми для всех типов и стадий заболевания, что побудило исследователей рекомендовать физическую активность для предотвращения рака молочной железы.

В исследование были включены данные о 130 957 женщинах европейского происхождения: у 69 838 из них были инвазивные опухоли; у 6667 были неинвазивные опухоли; а у 54 452 женщин не было обнаружено рака молочной железы.

Затем исследователи оценили общий риск рака молочной железы в зависимости от того, находились ли женщины в менопаузе, и приняли во внимание другие важные влияющие факторы.

Анализ данных показал, что более высокий общий уровень физической активности был связан со снижением риска инвазивного рака молочной железы на 41 процент, и это, как правило, не зависело от менопаузы, типа опухоли или стадии.

Результаты исследования показывают, что в неделю можно практиковать в три раза более интенсивную физическую активность.

Высокий уровень времени, проведенного в сидячем положении, был связан с повышением риска тройного негативного рака молочной железы на 104 процента. Эти результаты также были одинаковыми для типов опухолей, независимых от гормональных факторов.

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