Ученые выяснили, сколько жиров на самом деле следует употреблять в пищу

«Дело дошло даже до того, что рекомендуется снимать кожу перед приготовлением на гриле или жаркой курицы. Это совершенно неправильно, так как кожа помогает сохранить сочность курицы и не дает мясу пересохнуть. При желании ее можно снять перед подачей на стол», - говорит Либерт.

По его словам, жиры выполняют важные функции в нашем организме, являясь источником незаменимых полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов. Кроме того, слой жира, образующийся вокруг органов, защищает их от ударов, а подкожный жир - от замерзания.

Жиры необходимы для выведения желчи, помогая тем самым предотвратить образование желчных камней. Пищевые жиры также являются носителями пищевых ароматов и вызывают более длительное чувство сытости.

«Не все жиры имеют одинаковую пищевую ценность, - утверждает Либерт. - Жиры состоят из разных кислот, которые по-разному влияют на организм человека, поэтому следует избегать чрезмерного потребления животных жиров. Они напрямую связаны с развитием ряда хронических заболеваний. Предпочтение следует отдавать так называемым полезным жирам, которые содержат много моно- и полиненасыщенных жирных кислот».

Они содержатся в жирной рыбе, орехах, семенах, авокадо, оливковом и рапсовом масле.

«Полезные жиры помогают снизить риск сердечных заболеваний», - подчеркивает Либерт. Суточный потребительский рацион взрослого человека рекомендуется составлять из жиров в объеме от 25 до 35 процентов от общей энергетической ценности пищи.