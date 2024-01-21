Ученые выяснили, сколько жиров на самом деле следует употреблять в пищу

«Обезжиренные продукты стали особенно популярны более 30 лет назад, и многие до сих пор верят в их пользу для здоровья», - утверждает исследователь, почетный доцент ТТУ Тийу Либерт.
«Дело дошло даже до того, что рекомендуется снимать кожу перед приготовлением на гриле или жаркой курицы. Это совершенно неправильно, так как кожа помогает сохранить сочность курицы и не дает мясу пересохнуть. При желании ее можно снять перед подачей на стол», - говорит Либерт.
По его словам, жиры выполняют важные функции в нашем организме, являясь источником незаменимых полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов. Кроме того, слой жира, образующийся вокруг органов, защищает их от ударов, а подкожный жир - от замерзания.
Жиры необходимы для выведения желчи, помогая тем самым предотвратить образование желчных камней. Пищевые жиры также являются носителями пищевых ароматов и вызывают более длительное чувство сытости.
«Не все жиры имеют одинаковую пищевую ценность, - утверждает Либерт. - Жиры состоят из разных кислот, которые по-разному влияют на организм человека, поэтому следует избегать чрезмерного потребления животных жиров. Они напрямую связаны с развитием ряда хронических заболеваний. Предпочтение следует отдавать так называемым полезным жирам, которые содержат много моно- и полиненасыщенных жирных кислот».
Они содержатся в жирной рыбе, орехах, семенах, авокадо, оливковом и рапсовом масле.
«Полезные жиры помогают снизить риск сердечных заболеваний», - подчеркивает Либерт. Суточный потребительский рацион взрослого человека рекомендуется составлять из жиров в объеме от 25 до 35 процентов от общей энергетической ценности пищи.