Узнайте, какие проблемы со здоровьем у людей обострились из-за потепления климата

Новое исследование показывает, что некоторые патогены, в том числе вызывающие диарейное заболевание кампилобактериоз, не только хорошо приспособлены к меняющемуся климату на Земле, но и могут размножаться в изобилии.

Кампилобактериоз - это зоонозное заболевание, вызываемое видами рода Campylobacter, в частности C. jejuni и C. coli, которые чаще всего передаются человеку от продуктов животного происхождения.

Это одна из основных причин диарейных заболеваний, которыми сегодня страдает каждый десятый человек. Чаще всего болезнь передается через сырое мясо, молоко, воду, а также через больных людей.

Бактериальная инфекция крайне неприятна и вызывает такие симптомы, как диарея, боль в животе, головная боль, тошнота, рвота и лихорадка, которые обычно длятся от трех до шести дней, но могут продолжаться и до десяти дней.

Британские ученые изучили, как современные побочные эффекты изменения климата – повышение температуры, увеличение продолжительности дня и влажности – влияют на распространение бактерий Campylobacter, и обнаружили значительную связь между заболеванием и потеплением на планете.

В исследовании были проанализированы данные Агентства по охране здоровья Великобритании о примерно миллионе случаев кампилобактериоза в Англии и Уэльсе за 20 лет.

Случаи заболевания оставались стабильными при температуре ниже 8°C, но постоянно увеличивались после повышения температуры на 5°C. Количество инфекций также увеличивалось при влажности 75-80 %. Наконец, более длинные дни (более 10 часов солнечного света) вновь показали более высокий уровень инфекций, когда они ассоциировались с более высокой влажностью.

Однако они не обнаружили никакой связи между заболеваемостью и переменными дождя или ветра.

Хотя исследователи продемонстрировали связь между изменением климата и заболеваемостью кампилобактериозом, они еще не до конца понимают, какой механизм лежит в основе этого явления.

Это остается следующим направлением их исследований.