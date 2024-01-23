Впервые ⟩ Все женщины, приглашенные на скрининг рака шейки матки, могут пройти тест и в домашних условиях

Кто приглашается на скрининговые обследования в 2024 году?

В Эстонии женщин в возрасте 30-65 лет приглашают на скрининговые обследования на рак шейки матки через каждые пять лет. В 2024 году на бесплатные скрининговые обследования на рак шейки матки приглашаются застрахованные и незастрахованные женщины 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 и 1994 годов рождения.

Женщины, принадлежащие к целевой группе, могут зарегистрироваться для участия в скрининговом обследовании в дигитальной регистратуре или связавшись с соответствующим медицинским учреждением по телефону. Домашний тест можно заказать на интернет-сайте hpv.synlab.ee или запросить набор для домашнего тестирования в аптеках Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа. Приглашение также можно найти на сайте Кассы здоровья https://www.terviseportaal.ee/ (Приемы → Направления). Пройти скрининговое обследование можно в течение года и для этого не обязательно ждать получения личного приглашения по электронной почте или письма.

Визуальные материалы кампании по повышению осведомленности можно посмотреть здесь.