Касса здоровья ожидает, что в этом году около 75 000 женщин в возрасте от 30 до 65 лет пройдут скрининговое обследование на рак шейки матки. Если раньше возможность домашнего тестирования предлагалась только во второй половине года, то в этом году пройти тестирование дома можно всем женщинам из целевой группы скрининга в течение всего года. За первые недели года более 1000 женщин уже заказали тест для домашнего тестирования.
Впервые ⟩ Все женщины, приглашенные на скрининг рака шейки матки, могут пройти тест и в домашних условиях
«Опыт показывает, что женщины хорошо относятся к возможности домашнего теста. Поэтому в этом году мы с начала года предлагаем эту возможность всем, кто приглашен на скрининговые обследования на рак шейки матки», - сказала руководитель скрининговых обследований Кассы здоровья Мария Суурна.
Чтобы сделать участие в скрининговых обследованиях еще более удобным и доступным, Касса здоровья в сотрудничестве с Институтом развития здоровья с 2020 года предлагает возможность пройти тестирование на дому в дополнение к обычной процедуре забора пробы в клинике.
«Пройти тест на дому является удобным решением для многих, так как экономит время за счет поездки в клинику и его можно сделать приватно, в удобное для вас время и место», - объясняет главный врач женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы и президента Союза гинекологов Пирет Веэрус.
По предварительным данным, в прошлом году более 5000 женщин прошли домашний тест для скринингового обследования рака шейки матки, а это означает, что каждая десятая участница скрининга приняла решение в пользу домашнего тестирования. Однако фактическое количество женщин, сделавших тест на дому, вероятно, еще выше, поскольку женщины, которые входили в целевую группу скрининговых обследований в 2023 году, все еще имеют возможность отправить полученную пробу в лабораторию до конца января.
«Тест прост в проведении и так же соответствует требованиям, как и взятие пробы медицинским работником», - подтверждает Веэрус. Люди, входящие в целевую группу скрининговых обследований, могут бесплатно заказать набор на специальном сайте заказов или обратиться в аптеки в Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа.
Касса здоровья призывает всех обратить внимание на важность профилактики и раннего выявления рака с помощью кампании «Живое доказательство», начавшейся в январе в рамках Месяца осведомленности о раке шейки матки. Скрининговые обследования помогают выявлять заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ), который является основной причиной рака шейки матки.
«Благодаря скрининговым обследованиям возможные клеточные изменения и предраковые состояния можно обнаружить на ранней стадии, то есть тогда, когда их еще можно легко вылечить», - объясняет Суурна. Помимо регулярного участия в скрининговых обследованиях, рак можно предотвратить путем своевременной вакцинацией против ВПЧ. Несмотря на то, что рак шейки матки можно предотвратить, в Эстонии ежегодно диагностируется в среднем 160 первичных случаев рака шейки матки, и ежегодно от этого заболевания умирают около 60 женщин. По сравнению с другими европейскими странами, показатели смертности и заболеваемости раком шейки матки в Эстонии одни из самых высоких.
«В информационной кампании этого года "Живое доказательство" участвуют люди, выздоровевшие от рака, их обнадеживающие и мотивирующие истории подтверждают, что рак, обнаруженный на ранней стадии, поддается лечению», - объясняет Суурна.
Марит, у которой два года назад в ходе скринингового обследования был диагностирован рак шейки матки второй стадии, приглашает женщин целевой группы принять участие в скрининговых обследованиях рака шейки матки. Благодаря скрининговому обследованию заболевание было выявлено достаточно рано, и поэтому лечение было эффективным. На сегодняшний день Марит уже выздоровела.
Кто приглашается на скрининговые обследования в 2024 году?
В Эстонии женщин в возрасте 30-65 лет приглашают на скрининговые обследования на рак шейки матки через каждые пять лет. В 2024 году на бесплатные скрининговые обследования на рак шейки матки приглашаются застрахованные и незастрахованные женщины 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 и 1994 годов рождения.
Женщины, принадлежащие к целевой группе, могут зарегистрироваться для участия в скрининговом обследовании в дигитальной регистратуре или связавшись с соответствующим медицинским учреждением по телефону. Домашний тест можно заказать на интернет-сайте hpv.synlab.ee или запросить набор для домашнего тестирования в аптеках Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа и Ида-Вирумаа. Приглашение также можно найти на сайте Кассы здоровья https://www.terviseportaal.ee/ (Приемы → Направления). Пройти скрининговое обследование можно в течение года и для этого не обязательно ждать получения личного приглашения по электронной почте или письма.
Визуальные материалы кампании по повышению осведомленности можно посмотреть здесь.