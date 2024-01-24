Новое вибрационное устройство останавливает потерю костной массы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило пояс, который направляет вибрации на нижнюю часть позвоночника и бедра, как первое безрецептурное медицинское устройство для лечения низкой плотности костей, сообщает New Atlas.
Новое устройство, эффективность которого была доказана в клинических испытаниях, предлагает женщинам в постменопаузе альтернативный способ поддержания здоровья костей.
После менопаузы риск переломов увеличивается из-за снижения уровня эстрогена. Поскольку эстроген помогает поддерживать плотность костей, его потеря может привести к остеопении или низкой плотности костей.
Новое устройство носится на ремне и передает вибрации, способствующие росту костей в поясничной и тазобедренной областях. Устройство недавно было одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения остеопении.
Эта технология возникла в результате усилий НАСА по предотвращению потери костной массы у астронавтов из-за невесомости.
Вибрационная терапия стимулирует рост костей, безопасно увеличивая механическую нагрузку на кости. Предыдущие исследования показали, что этот метод может предотвратить потерю костной массы бедра и поясницы у женщин в постменопаузе.