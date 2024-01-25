В прошлом году количество случаев заболевания корью в Европе увеличилось почти в 45 раз

Представители здравоохранения предупреждают, что количество случаев продолжает расти и необходимы срочные меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

В 2023 году заболели 42 200 человек, в сравнении с 2022 годом, когда было зарегистрировано всего 941 случай заражения. По мнению ВОЗ, это связано с тем, что во время пандемии Covid-19 все меньше детей вакцинировались против болезни.

Власти Великобритании сообщили на прошлой неделе, что в Уэст-Мидлендсе произошла вспышка кори, которая может быстро распространиться в другие города с низким уровнем вакцинации. Более 3,4 миллиона детей младше 16 лет не защищены от болезни.

Вакцина от кори, эпидемического паротита и краснухи вводится в два этапа - первая доза примерно в возрасте одного года, а вторая примерно в три года. Вакцина очень эффективна против кори, но только 85 процентов младших школьников в Великобритании получили обе инъекции.

Доктор Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ, выразил беспокойство по поводу ситуации в Европе. С января по октябрь прошлого года в Европе из-за кори были госпитализированы 20 918 человек и было зарегистрировано пять смертей, связанных с заболеванием.

Корь может быть серьезным заболеванием для людей любого возраста. Она начинается с высокой температуры и сыпи, но может вызвать осложнения, такие как пневмония, менингит и даже слепоту. Перенесение кори во время беременности может привести к выкидышу или мертворождению, а также вызвать низкий вес ребенка при рождении.

ВОЗ подчеркивает необходимость для всех стран Европейского региона немедленно выявлять и реагировать на вспышки кори, а также повышать уровень вакцинации.