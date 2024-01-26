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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снижается четвертую неделю подряд

rus.postimees.ee
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Коронавирусное отделение в PERH. Декабрь 2023 года.
Коронавирусное отделение в PERH. Декабрь 2023 года. Фото: Eero Vabamägi

За минувшую неделю в Эстонии выявили около 1200 новых случаев заражения коронавирусом, что на 34% меньше, чем в предыдущие семь дней, пишет Rus.ERR.

С 15 по 21 января в стране зарегистрировали 1190 новых случаев заражения COVID-19, что на 34,1% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.

По информации больниц, в течение прошлой недели госпитализировали 71 пациента (неделей ранее 134) с коронавирусом. 33 пациента попали в больницы из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 51).

За неделю, по предварительным данным больниц, скончались пять пациентов с коронавирусом.

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