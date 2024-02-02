Попробуйте! ⟩ Простой ночной трюк предотвратит появление морщин и боли в шее

Когда вы спите на животе или на боку, вы прижимаете подушку к лицу, в результате чего на лице постепенно образуются вертикальные морщины.

Поскольку мы проводим во сне треть своей жизни, эти морщины со временем становятся все более заметны, пишет Healthline.

Лучший способ избежать подобных проблем – это спать на спине.

Один из самых простых способов привыкнуть к новой позе для сна - подложить под затылок свернутое полотенце.

Это исключит возможность того, что ночью вы снова будете комфортно прижиматься щекой к подушке.

Такая поза также устраняет и разглаживает морщины на груди, возникающие от сна на боку.

Если свернутое полотенце вам кажется неудобным, подложите под голову низкую подушку.

Еще одним преимуществом сна на спине является то, что вероятность возникновения болей в шее сразу снижается, поскольку ваша голова больше не будет часами находиться в неестественном положении по отношению к телу.