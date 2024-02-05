С 1975 года число людей, страдающих ожирением, в мире увеличилось почти в три раза. Хотя факторы образа жизни, такие как питание и физические упражнения, играют важную роль в развитии и прогрессировании ожирения, ученые поняли, что за ожирением стоят также нарушения обмена веществ. Исследователи из медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего проливают новый свет на то, как ожирение влияет на митохондрии - энергетические фабрики клеток.
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Обнаружен важный фактор, вызывающий ожирение
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism, было обнаружено, что когда мыши питались жирной пищей, митохондрии в их жировых клетках распадались на более мелкие митохондрии, способность которых сжигать жир уменьшалась. Кроме того, ученые обнаружили, что этот процесс контролируется одним геном. Когда этот ген был, так сказать, удален, мыши были защищены от избыточного набора веса даже при потреблении большого количества жирной пищи, сообщает Genetic Engineering & Biotechnology News.