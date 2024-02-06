Тест на рак шейки матки можно сделать дома: что необходимо знать?

Как результаты предыдущих исследований, так и опыт ряда европейских стран показывают, что домашний тест является таким же надежным методом оценки риска рака шейки матки, как и тест на ВПЧ, проводимый в медицинском учреждении. Домашний тест имеет ряд преимуществ - его можно пройти конфиденциально, в удобное для вас время и место.

Как сделать тест самостоятельно?

Для проведения теста важно следовать инструкции на упаковке. В комплект входит устройство для взятия проб, руководство по сбору проб, информационный лист и маркированный предоплаченный обратный конверт.

После взятия проб их необходимо отправить не позднее пяти дней. Заказанный в онлайн-среде тест можно бесплатно отправить в лабораторию способом отправки, выбранным при оформлении заказа. Полученный в аптеке тест вместе с формой контактных данных можно отправить в лабораторию обычной почтой, положив конверт в ближайший почтовый ящик Omniva. Посмотреть расположение почтовых ящиков можно на сайте Omniva.

Что происходит после того, как тест сделан и отправлен в лабораторию?

Женщины, прошедшие домашний тест, будут лично проинформированы в случае положительного, отрицательного или неадекватного результата теста по выбранному ими каналу. Кроме того, ответ также можно найти на Портале здоровья.