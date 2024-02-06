В Эстонии ежегодно около 160 женщин заболевают раком шейки матки, и около 60 женщин умирают от него. Скрининг - хороший способ предотвратить заболевание. С этого года участие в опросе стало еще и более удобным, теперь все женщины целевой группы при желании могут пройти тест, не выходя из дома.
Тест на рак шейки матки можно сделать дома: что необходимо знать?
Если раньше возможность домашнего тестирования предлагалась только во второй половине года, то в этом году сделать тест на дому могут все женщины целевой группы в течение всего года. Больничная касса делится советами, которые следует знать о домашнем тесте.
Кого приглашают пройти тест?
В Эстонии как застрахованные, так и незастрахованные женщины в возрасте 30-65 лет приглашаются на обследование на рак шейки матки каждые пять лет. В 2024 году сдать тест в медицинском учреждении или на дому смогут женщины 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994 годов рождения.
Почему важно пройти тест?
Рак шейки матки - это злокачественная опухоль, которая начинается в нижней части матки, то есть в шейке матки. Этот тип рака можно предотвратить с помощью регулярного скрининга, который позволяет выявить наличие вызывающей рак инфекции ВПЧ и выявить возможные клеточные изменения и предраковые состояния на ранних стадиях, когда они еще поддаются лечению.
Где я могу получить домашний тест?
Домашний тест можно бесплатно заказать на сайте hpv.synlab.ee. Для заказа вам необходимо идентифицировать себя с помощью ID-карты, Mobile ID или Smart ID, а заказать тест можно домой или в подходящий посылочный автомат. В пяти уездах - Вильянди, Валга, Выру, Пылва и Ида-Вирумаа - пройти домашний тест можно также в аптеке, где для получения теста необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Надежен ли домашний тест?
Как результаты предыдущих исследований, так и опыт ряда европейских стран показывают, что домашний тест является таким же надежным методом оценки риска рака шейки матки, как и тест на ВПЧ, проводимый в медицинском учреждении. Домашний тест имеет ряд преимуществ - его можно пройти конфиденциально, в удобное для вас время и место.
Как сделать тест самостоятельно?
Для проведения теста важно следовать инструкции на упаковке. В комплект входит устройство для взятия проб, руководство по сбору проб, информационный лист и маркированный предоплаченный обратный конверт.
После взятия проб их необходимо отправить не позднее пяти дней. Заказанный в онлайн-среде тест можно бесплатно отправить в лабораторию способом отправки, выбранным при оформлении заказа. Полученный в аптеке тест вместе с формой контактных данных можно отправить в лабораторию обычной почтой, положив конверт в ближайший почтовый ящик Omniva. Посмотреть расположение почтовых ящиков можно на сайте Omniva.
Что происходит после того, как тест сделан и отправлен в лабораторию?
Женщины, прошедшие домашний тест, будут лично проинформированы в случае положительного, отрицательного или неадекватного результата теста по выбранному ими каналу. Кроме того, ответ также можно найти на Портале здоровья.
Отрицательный результат теста на ВПЧ означает, что инфекция ВПЧ не была обнаружена в образце, и ожидается, что женщине придется пройти повторное обследование через пять лет. В случае неадекватного результата предлагается возможность повторного теста, поскольку такой результат свидетельствует о том, что в образце недостаточно клеточного материала и поэтому дать ответ на тест невозможно.
Что означает положительный результат домашнего теста?
Положительный результат теста на ВПЧ не означает, что обнаружены клеточные изменения или рак, а означает, что в образце обнаружены канцерогенные подтипы ВПЧ-инфекции, и для уточнения результата необходимо обратиться в поликлинику для проведения дополнительного обследования, которое представляет собой жидкостную цитологию или образец клеток, взятый из шейки матки.
Почти каждая десятая женщина нуждается как минимум в одном дополнительном обследовании в рамках скрининга. Если вы получили соответствующее уведомление, очень важно принять участие в необходимых дополнительных обследованиях. Для этого необходимо записаться на прием в цифровой регистратуре или позвонив в клинику с наиболее подходящим местоположением.
Все необходимые дополнительные обследования также бесплатны, а лечение гарантировано даже при отсутствии медицинской страховки.