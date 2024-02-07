Первый за последние пять лет ⟩ В Эстонии выявлен местный случай заражения корью

По сообщению Департамента здоровья, пациент был привит от кори в детстве, но год его рождения позволяет предположить, что однократная доза вакцины в конце 1960-х годов не предотвратила заболевание.

Департамент изучил обстоятельства заражения и уточнил возможные близкие контакты заболевшего. Озабоченность вызвало то, что этот человек работал в дошкольном учреждении, но на данный момент не выявлено никаких других случаев заражения среди членов семьи или на работе.

Кроме того, медицинским работникам было направлено предупреждение о необходимости уделять больше внимания пациентам с корью, поскольку нельзя исключать возможность скрытого распространения кори по стране.

Заболеваемость корью находится под пристальным вниманием Департамента здравоохранения, поскольку это высококонтагиозное вирусное заболевание. Один инфицированный человек может заразить до 18 невакцинированных людей.

Развитие болезни под действием вируса сопровождается высокой температурой - выше 40 градусов, мелкой пятнисто-красной сыпью и увеличением лимфатических узлов.

Осложнения могут включать воспаление уха, легких или, в более тяжелых случаях, тканей мозга. Корь может быть опасна для жизни.