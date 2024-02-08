С этого года в феврале мальчики также смогут бесплатно прививаться от вируса папилломы человека (ВПЧ). Бесплатная вакцинация предоставляется всем мальчикам и девочкам в возрасте от 12 до 18 лет. Вакцинация - это простой и эффективный способ предотвращения рака, вызванного ВПЧ.
С февраля мальчики также могут бесплатно прививаться от ВПЧ
«Вакцинация против ВПЧ теперь доступна как для девочек, так и для мальчиков по всей Европе. В Эстонии до сих пор вакцинация против ВПЧ ассоциировалась в основном с профилактикой рака шейки матки у женщин. Намного меньше известно о том, что ВПЧ также вызывает рак в области головы и шеи, например, в ротовой полости или глотке, и чаще всего у мужчин», - сказала доктор Биргит Вольмер, главный хирург отделения головы и шеи Северо-Эстонской региональной больницы.
«Заболеваемость раком глотки растет как в Эстонии, так и во всем мире. В то же время, до сих пор отсутствуют государственные программы скрининга для раннего обнаружения этих видов рака. Таким образом, вакцинация является единственным эффективным способом предотвращения рака», - отметила она.
ВПЧ или вирус папилломы человека широко распространен в Эстонии, и в течение жизни им заражается большинство людей. Вирус угрожает как мужчинам, так и женщинам. Вирус передается от человека к человеку через контакт кожи с кожей или при соприкосновении слизистых. Заразиться можно во время полового акта, но достаточно и просто интимных прикосновений.
ВПЧ может вызвать развитие злокачественных опухолей у мужчин и женщин в области гениталий (например, рак шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, пениса и предраковые состояния) и в области головы и шеи (например, рак ротовой полости и глотки).
«Предоставление мальчикам возможности бесплатной вакцинации - это очень ожидаемое изменение. Большинство мужчин в течение жизни являются носителями какого-либо типа ВПЧ. В настоящее время лекарства от ВПЧ нет, и возможно лечить только последствия, вызванные ВПЧ, или предотвратить заражение ВПЧ путем вакцинации, - сказал директор Мужской клиники Клиники Тартуского университета, доктор Кристян Помм. - При этом вакцина ВПЧ безопасна и очень хорошо переносится - побочные эффекты крайне редки, и в случае их возникновения они быстро проходят и являются легкими».
С этого года в Эстонии проводится вакцинация против ВПЧ одной дозой. Недавние научные исследования подтвердили, что одна доза вакцины ВПЧ обеспечивает достаточную и долгосрочную защиту от инфекции ВПЧ. Вакцина ВПЧ безопасна - наиболее частые побочные эффекты легкие (например, боль в месте инъекции, покраснение), реже могут возникать лихорадка, а также головная и мышечная боль, которые обычно проходят в течение нескольких дней.
«Вакцинация против ВПЧ наиболее эффективна до контакта с вирусом, то есть в возрасте 12-14 лет. Однако предыдущая вакцинация девочек показала, что во многих семьях интерес к вакцинации возникает только когда дети достигают 15-16 лет. Поэтому с этого года предоставляется бесплатная вакцинация ВПЧ также для 15-18-летних, которые ранее не были вакцинированы», - сказала главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.
Она добавилка, что для получения наиболее эффективной защиты рекомендуется не откладывать вакцинацию и провести ее как можно раньше, в возрасте 12-14 лет.
В Эстонии каждый год более 300 человек заболевают раком, вызванным ВПЧ, к этому добавляются случаи предраковых состояний и генитальных бородавок. Своевременная вакцинация могла бы предотвратить более 90% этих случаев. Ориентировочная стоимость лечения заболеваний, вызванных ВПЧ, составляет 6,8 миллиона евро в год.
Вакцинация обычно проводится в школе. Школьная медсестра запрашивает на это согласие родителей. В обоснованных случаях вакцинация может проводиться также у семейного врача.