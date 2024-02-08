С февраля мальчики также могут бесплатно прививаться от ВПЧ.

«Вакцинация против ВПЧ теперь доступна как для девочек, так и для мальчиков по всей Европе. В Эстонии до сих пор вакцинация против ВПЧ ассоциировалась в основном с профилактикой рака шейки матки у женщин. Намного меньше известно о том, что ВПЧ также вызывает рак в области головы и шеи, например, в ротовой полости или глотке, и чаще всего у мужчин», - сказала доктор Биргит Вольмер, главный хирург отделения головы и шеи Северо-Эстонской региональной больницы.

«Заболеваемость раком глотки растет как в Эстонии, так и во всем мире. В то же время, до сих пор отсутствуют государственные программы скрининга для раннего обнаружения этих видов рака. Таким образом, вакцинация является единственным эффективным способом предотвращения рака», - отметила она.

ВПЧ или вирус папилломы человека широко распространен в Эстонии, и в течение жизни им заражается большинство людей. Вирус угрожает как мужчинам, так и женщинам. Вирус передается от человека к человеку через контакт кожи с кожей или при соприкосновении слизистых. Заразиться можно во время полового акта, но достаточно и просто интимных прикосновений.

ВПЧ может вызвать развитие злокачественных опухолей у мужчин и женщин в области гениталий (например, рак шейки матки, вульвы, влагалища, ануса, пениса и предраковые состояния) и в области головы и шеи (например, рак ротовой полости и глотки).