За неделю гриппом заболели 514 человек, коронавирусом – 663 человека

Заболеваемость гриппом и вирусными инфекциями верхних дыхательных путей остается стабильной с небольшим трендом на снижение, но говорить о снижении заболеваемости гриппом пока рано.

За последние две недели 133 человека были госпитализированы с гриппом. С начала сезона в больницы были доставлены 761 человек, средний возраст которых составляет 60 лет. Предварительные данные показывают, что в этом сезоне от гриппа умерли 46 человек, из которых 89,1% старше 60 лет.

За неделю заболели коронавирусом 663 человека. Общее число зарегистрированных случаев заболевания снизилось на 23,2%. В больницы были доставлены 49 человек с коронавирусом, один из которых нуждался в интенсивной терапии. 95% людей, нуждающихся в госпитализации, старше 60 лет. Предварительные данные говорят о смерти одного человека от коронавируса.

Всего на прошлой неделе заболели острыми респираторными инфекциями 2817 человек, из которых 44,7% были дети до 14 лет.