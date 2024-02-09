За минувшую неделю в Эстонии выявили около 660 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на четверть меньше, чем в предыдущие семь дней, пишет Rus.ERR.
В Эстонии выявили почти 700 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался
С 29 января по 4 февраля в стране зарегистрировали 663 новых случая заражения COVID-19, что на 23,2% меньше, чем неделей ранее, следует из данных Департамента здоровья.
По информации больниц, в течение прошлой недели госпитализировали 49 пациентов (неделей ранее 77) с коронавирусом. 21 пациент попал в больницу из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 23). Большинство из нуждавшихся в госпитализации - лица старше 60 лет.
За неделю, по предварительным данным больниц, скончался один пациент с коронавирусом.