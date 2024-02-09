Новое исследование подтверждает опасность пластиковых изделий. Узнайте, как ежедневный уход за собой и то, как вы готовите, могут повлиять на здоровье вашего будущего ребенка и почему эксперты призывают к срочным действиям по ограничению использования химических веществ в потребительских товарах.
Для подписчиков
Пластиковые изделия и их влияние на будущих мам
Недавнее исследование показало, что десять процентов преждевременных родов в Соединенных Штатах связаны с воздействием во время беременности химических веществ, содержащихся в чрезвычайно распространенных пластиковых изделиях.