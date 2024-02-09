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Пластиковые изделия и их влияние на будущих мам

, летний репортер
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Фото: Пеэтер Ланговитс

Новое исследование подтверждает опасность пластиковых изделий. Узнайте, как ежедневный уход за собой и то, как вы готовите, могут повлиять на здоровье вашего будущего ребенка и почему эксперты призывают к срочным действиям по ограничению использования химических веществ в потребительских товарах.

Недавнее исследование показало, что десять процентов преждевременных родов в Соединенных Штатах связаны с воздействием во время беременности химических веществ, содержащихся в чрезвычайно распространенных пластиковых изделиях.

Эти химические вещества, называемые фталатами, представляют собой смягчители пластика, которые содержатся в тысячах потребительских товаров: от пластиковых контейнеров и упаковки до косметических товаров и игрушек.

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