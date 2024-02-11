Вербальные и пространственные навыки, такие как запоминание слов и навигация, остаются неизменными на протяжении всего менструального цикла, что позволяет предположить, что менструация мало влияет на такие когнитивные функции.
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NEW SCIENTIST ⟩ Влияют ли изменения гормонов во время менструального цикла на когнитивные функции?
Исследования показали, что менструальный цикл может влиять на когнитивные способности из-за гормональных колебаний. Например, области мозга, важные для пространственной обработки и памяти, изменяются в размерах из-за снижения и притока определенных гормонов.