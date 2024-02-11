NEW SCIENTIST ⟩ Влияют ли изменения гормонов во время менструального цикла на когнитивные функции?

Исследования показали, что менструальный цикл может влиять на когнитивные способности из-за гормональных колебаний. Например, области мозга, важные для пространственной обработки и памяти, изменяются в размерах из-за снижения и притока определенных гормонов.

Для дальнейшего исследования Белинда Плетцер из Зальцбургского университета в Австрии и ее коллеги проанализировали вербальные и пространственные навыки десятков женщин во время их менструальных циклов. Участники были в возрасте от 18 до 35 лет, имели регулярные менструальные циклы продолжительностью от 21 до 35 дней и не имели никаких заболеваний. Они также не использовали гормональные контрацептивы.