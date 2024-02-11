6 вдохновляющих советов от личного тренера: с чего начать путь к здоровому телу?

Персональный тренер Лунден Соуза дает на портале Runtastic советы, как начать тренироваться и где найти мотивацию для продолжения.

Заключите договор с самим собой. По словам тренера, многие готовы им платить и надеются, что тренер сделает за них всю работу. К сожалению, каждому лично приходится принимать решение тренироваться и становиться лучше. Вы должны спросить себя, хотите ли вы измениться и насколько сильно? Если вы не полностью преданы делу, вы не достигнете своих целей. Вы должны убедить себя, что как бы это ни было сложно и сколько бы эмоций ни возникло, вы все равно сможете это сделать и продолжите пытаться.

Создайте визуал. Это необходимо для «черных» дней, когда сложно найти мотивацию. Неплохая идея создать так называемую доску мотивации, где вы будете собирать фотографии не только приятных телосложений, но и позитивных людей, дома мечты, идеального рабочего места и т. д. Оно всегда должно быть на виду, и помните - нет ничего невозможного или недосягаемого.