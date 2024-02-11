Приступая к тренировкам, самое сложное - просто начать. Особенно когда форма плохая и результаты не хотят приходить. Однако вы должны понимать, что прежде всего необходимы мотивация и терпение.
Шесть вдохновляющих советов от личного тренера: с чего начать путь к здоровому телу?
Персональный тренер Лунден Соуза дает на портале Runtastic советы, как начать тренироваться и где найти мотивацию для продолжения.
Заключите договор с самим собой. По словам тренера, многие готовы им платить и надеются, что тренер сделает за них всю работу. К сожалению, каждому лично приходится принимать решение тренироваться и становиться лучше. Вы должны спросить себя, хотите ли вы измениться и насколько сильно? Если вы не полностью преданы делу, вы не достигнете своих целей. Вы должны убедить себя, что как бы это ни было сложно и сколько бы эмоций ни возникло, вы все равно сможете это сделать и продолжите пытаться.
Создайте визуал. Это необходимо для «черных» дней, когда сложно найти мотивацию. Неплохая идея создать так называемую доску мотивации, где вы будете собирать фотографии не только приятных телосложений, но и позитивных людей, дома мечты, идеального рабочего места и т. д. Оно всегда должно быть на виду, и помните - нет ничего невозможного или недосягаемого.
Начните скромно. Всегда разумнее начинать медленно и с умом, чем сразу начинать энергично тренироваться. Если начало слишком сложное, вполне вероятно, что вы сдадитесь через неделю или две. Хорошая новость, однако, в том, что организм обычно вполне хорошо воспринимает нагрузку. Если вы ни разу в жизни не тренировались, начните хотя бы с десяти приседаний и выпадов в день. Если много, то сделайте пять. И старайтесь потихоньку увеличивать нагрузку в каждый последующий день.
Совсем немного лучше, чем ничего. Люди, которые уверенно решили изменить свое тело, делают то же самое в своей повседневной жизни. У них нет ограничения по времени, они каждый день ищут возможность совершенствоваться. Даже если вы проспали или слишком долго работали, вам следует найти время в течение дня, чтобы сделать 10 минут силовых упражнений и упражнений на баланс или выполнить несколько поз йоги перед сном. Когда вы начинаете думать, что ничего не можете достичь и потерпели неудачу, это делает ваше настроение подавленным. Поэтому старайтесь делать хоть немного каждый день.
Не стоит беспокоиться о тяжестях. Тренер рекомендует начинать с тяжестей, которые найдутся у вас дома, прежде чем подписывать договор в спортзал. Это лучшее, что новичок может сделать, чтобы постепенно подготовиться к настоящему спортзалу.
Практикуйте осознанность. Упражнения должны быть временем, когда вы можете взбодрить свое тело и разум. Перестаньте смотреть в смартфон. Следите за своим телом и изучайте новые упражнения. Осознавайте, где вы находитесь, что чувствуете, какие мышцы работают. Это помогает снизить стресс, а также обеспечить получение максимальной пользы и удовольствия от тренировок.