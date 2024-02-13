Вт, 13.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Здоровье
Для подписчиков

Донимающая вас длительное время боль может быть обусловлена удивительным обстоятельством

rus.postimees.ee
Copy
Болеутоляющие средства.
Болеутоляющие средства. Фото: Arvo Meeks

После перенесенной коронавирусной инфекции многие люди испытывают длительные симптомы, такие как усталость, потеря концентрации, головные боли и другие неприятные ощущения. Эти симптомы не являются уникальными для коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Pain.

Пациентам, страдающим от длительного ковида, могут помочь средства, используемые для лечения хронических болевых состояний, таких как фибромиалгия, мигрень, боль в пояснице, утверждают авторы исследования, сообщает Newswise.

Команда сотрудников Исследовательского центра хронической боли и усталости Мичиганского университета поставила перед собой цель выяснить, отличается ли боль при длительном ковиде от других болевых синдромов и повышают ли хронические болевые состояния риск развития симптомов длительного ковида.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх