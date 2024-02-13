Донимающая вас длительное время боль может быть обусловлена удивительным обстоятельством

После перенесенной коронавирусной инфекции многие люди испытывают длительные симптомы, такие как усталость, потеря концентрации, головные боли и другие неприятные ощущения. Эти симптомы не являются уникальными для коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Pain.