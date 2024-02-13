Четыре мифа о мигрени

Часто основным симптомом мигрени является головная боль от умеренной до сильной, при этом 85 процентов людей с мигренью испытывают пульсирующую боль. Почти 60 процентов людей чувствуют боль только с одной стороны, 80 процентов испытывают тошноту, а 30 процентов - рвоту. Кроме того, у всех страдающих мигренью повышенная чувствительность к свету и звуку.

О мигрени циркулирует множество мифов. Medical News Today попросила экспертов оценить, правдивы ли они.

1. Мигрень - это не серьезно

«Большинство типов мигрени не являются серьезными, но они могут быть хроническими и изнурительными, если их не лечить должным образом», - объяснил доктор Медхат Микхаэль. Согласно одному исследованию, посвященному влиянию мигрени на качество жизни, у людей с мигренью была снижена активность в семейных отношениях, социальной деятельности и досуге.

Также стоит отметить, что не все виды мигрени одинаковы. Существует форма мигрени, называемая гемиплегической мигренью, которая имеет тенденцию передаваться по наследству и связана с неврологическими симптомами.

Гемиплегическая мигрень может вызвать паралич одной или обеих сторон тела, но встречается редко и затрагивает только 0,01 процента населения. В большинстве случаев паралич проходит в течение нескольких часов или дней. В худшем случае это может вызвать необратимый паралич или инсульт.

2. Мигрень - это просто головная боль