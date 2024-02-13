Мигрень - заболевание, от которого страдают более 148 миллионов человек во всем мире. Кроме того, о мигрени ходит много мифов. Medical News Today проясняет ситуацию и разоблачает мифы.
Четыре мифа о мигрени
Часто основным симптомом мигрени является головная боль от умеренной до сильной, при этом 85 процентов людей с мигренью испытывают пульсирующую боль. Почти 60 процентов людей чувствуют боль только с одной стороны, 80 процентов испытывают тошноту, а 30 процентов - рвоту. Кроме того, у всех страдающих мигренью повышенная чувствительность к свету и звуку.
О мигрени циркулирует множество мифов. Medical News Today попросила экспертов оценить, правдивы ли они.
1. Мигрень - это не серьезно
«Большинство типов мигрени не являются серьезными, но они могут быть хроническими и изнурительными, если их не лечить должным образом», - объяснил доктор Медхат Микхаэль. Согласно одному исследованию, посвященному влиянию мигрени на качество жизни, у людей с мигренью была снижена активность в семейных отношениях, социальной деятельности и досуге.
Также стоит отметить, что не все виды мигрени одинаковы. Существует форма мигрени, называемая гемиплегической мигренью, которая имеет тенденцию передаваться по наследству и связана с неврологическими симптомами.
Гемиплегическая мигрень может вызвать паралич одной или обеих сторон тела, но встречается редко и затрагивает только 0,01 процента населения. В большинстве случаев паралич проходит в течение нескольких часов или дней. В худшем случае это может вызвать необратимый паралич или инсульт.
2. Мигрень - это просто головная боль
Это, конечно, не так, а также стоит знать, что не все формы мигрени сопровождаются головной болью, это может быть лишь одним из симптомов. Спортивный невролог доктор Вернон Уильямс говорит, что мигрень клинически определяется как тип головной боли, которую человек ощущает более интенсивно.
«Боль от мигрени может быть очень сильной и мешать повседневной жизни. Как и головные боли, мигрень может быть кратковременной - всего несколько часов или даже несколько дней», - объясняет Уильямс.
Помимо головной боли, могут возникнуть и другие симптомы, такие как нарушения зрения, чувствительность к звуку и свету, а также проблемы с пищеварением.
3. Кофеин вызывает мигрень
Это на 100 процентов миф, умеренное употребление кофеина не вызывает мигрени. Однако между кофеином и мигренью сложная взаимосвязь, поскольку у некоторых людей кофеин может облегчить головные боли, а у других он их действительно вызывает.
По мнению экспертов, напитки с кофеином могут помочь облегчить боль, но этот метод не рекомендуется. Исследования показали, что чрезмерное потребление кофеина может все-таки спровоцировать мигрень, а также может и внезапный отказ от кофеина.
4. Лекарство от головной боли облегчает приступ мигрени
Прямого лекарства от мигрени не существует, но современные лекарства могут в какой-то степени облегчить мигрень. «Лекарства от мигрени направлены на предотвращение эпизодов мигрени», - пояснил доктор Микхаэль.
На сегодняшний день существует множество лекарств для контроля и облегчения мигрени, но обычные таблетки от головной боли не могут полностью облегчить приступ мигрени.