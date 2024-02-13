Чрезмерное употребление этого продукта повышает кровяное давление

Гипертония является наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием, однако около трети людей не знают, что у них повышено кровяное давление. Обычно это не вызывает жалоб или определенных симптомов, но могут быть головные боли, усталость, нарушения равновесия и сердцебиение.

Соль или поваренная соль (NaCl) состоит на 40 процентов из натрия и на 60 процентов из хлора. Соль необходима для регуляции водного баланса в тканях, поддержания кислотно-щелочного баланса и обеспечения передачи нервных импульсов. Необходимое для жизнедеятельности организма количество соли составляет пять граммов (полная чайная ложка) в день, что содержит примерно два грамма натрия. Вредное воздействие соли происходит от избыточного потребления натрия. При длительном избыточном употреблении соли в сосудах накапливается больше жидкости, увеличивается объем циркулирующей крови, что, в свою очередь, повышает кровяное давление.

Чтобы сделать первые шаги к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется оценить и при необходимости сократить потребление поваренной соли.