На развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияет ряд факторов риска - высокое кровяное давление, наследственность, возраст, питание, окружность талии, масса тела, физическая активность, употребление алкоголя, курение, дислипидемия, то есть нарушение баланса холестерина и других кровяных жиров, повышение уровня сахара в крови. На многие из них можно влиять с помощью нефармакологического лечения, то есть изменения образа жизни, но это никоим образом не заменяет лечение, назначенное врачом. Известно, например, что высокое кровяное давление можно снизить, ограничив ежедневное потребление поваренной соли и увеличив физическую нагрузку.
Чрезмерное употребление этого продукта повышает кровяное давление
Гипертония является наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием, однако около трети людей не знают, что у них повышено кровяное давление. Обычно это не вызывает жалоб или определенных симптомов, но могут быть головные боли, усталость, нарушения равновесия и сердцебиение.
Соль или поваренная соль (NaCl) состоит на 40 процентов из натрия и на 60 процентов из хлора. Соль необходима для регуляции водного баланса в тканях, поддержания кислотно-щелочного баланса и обеспечения передачи нервных импульсов. Необходимое для жизнедеятельности организма количество соли составляет пять граммов (полная чайная ложка) в день, что содержит примерно два грамма натрия. Вредное воздействие соли происходит от избыточного потребления натрия. При длительном избыточном употреблении соли в сосудах накапливается больше жидкости, увеличивается объем циркулирующей крови, что, в свою очередь, повышает кровяное давление.
Чтобы сделать первые шаги к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется оценить и при необходимости сократить потребление поваренной соли.
Ограничение соли уменьшает накопление жидкости в организме, снижает нагрузку на сердце и почки и, согласно исследованиям, помогает снизить кровяное давление. Жители Эстонии в среднем потребляют 10-15 граммов соли в день. Это в 2-3 раза больше, чем необходимо организму. Важно отметить, что речь идет не только о соли, добавляемой в пищу, но и о соли, уже содержащейся в продуктах. Единственный способ узнать, сколько натрия содержит продукт, - это прочитать этикетку - один грамм соли равен 0,4 грамма натрия.
Как ограничить потребление соли?
Есть несколько простых способов ограничить потребление соли, которые можно использовать в повседневной жизни. Готовьте пищу без соли. При необходимости добавляйте соль в готовое блюдо только после его пробования. Если вначале еда кажется безвкусной, со временем вкусовые рецепторы привыкнут к меньшему количеству соли. Для придания вкуса блюдам вместо соли можно использовать травы (укроп, петрушку, базилик, кориандр и т. д.) или специи (паприку, чили).
Во-вторых, рекомендуется избегать использования предварительно обработанных продуктов (консервы, готовые блюда из магазинов, промышленные салатные заправки, закуски и чипсы). Они часто содержат слишком много соли - из одной большой тарелки консервированного супа можно получить максимально допустимое суточное количество соли. При обильном использовании кетчупа, горчицы, соевого соуса или готовых салатных заправок даже простой овощной салат может превратиться в пищу с повышенным содержанием соли. Вкусную заправку для салата можно сделать из лимонного сока, масла или натурального йогурта. Если еда была богата солью, ее избыток следует компенсировать свежими овощами или фруктами.
В Эстонии также продается поваренная соль с пониженным содержанием натрия (так называемая Pan-соль). Многие пользователи утверждают, что для придания привычного вкуса пище необходимо добавлять значительно больше соли с пониженным содержанием натрия. Таким образом, при обильном потреблении хорошие свойства Pan-соли становятся сомнительными.
Источник: блог Кассы здоровья