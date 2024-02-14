Для продолжения лечения 12-летний мальчик, страдающий редким заболеванием, нуждается в помощи жителей Эстонии

По словам врача Кевина, доктора Евы Ыйглане-Шлик, лечение, начатое год назад, работает отлично. «Результат замечательный – ему исполнилось 12 лет, он самостоятельно ходит на большие расстояния, быстро встает с постели сам, настроен оптимистично, а также значительно лучше концентрируется на умственной деятельности. Так что, с моей точки зрения, произошло чудо, в этом возрасте у нас уже все пациенты давно прикованы к инвалидным коляскам», – сказала врач.

«Его способность двигаться значительно улучшилась по сравнению с тем, что было раньше, он двигается быстрее и может ходить дольше. Раньше нам приходилось заранее планировать его перемещения, чтобы была возможность посидеть и отдохнуть. Теперь бывают ситуации, когда Кевин пытается бежать, чтобы не отставать от других детей. Он больше не боится движения, может выйти на улицу в любую погоду. Также очень важно, что Кевин стал лучше понимать, как правильно питаться во время периода лечения. Он может сознательно сделать лучший выбор сам. Кевин очень мотивирован продолжать принимать лекарство. Он очень точно соблюдает время приема. Когда мы были с семьей на выезде, Кевин сам напомнил, чтобы мы взяли с собой его лекарство», - сказала о Кевине возглавляющая семью детского дома Käopesa Карин Ару.