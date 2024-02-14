Исследование выявило, какой инъекционный наркотик чаще всего употребляют в Эстонии

В исследовании принял участие 101 человек, большинство из которых употребляли инъекционные наркотики более 11 лет, а половина - более 19 лет. За предыдущие четыре недели участники в основном вводили амфетамин (67%) и фентанил (29%). Участники исследования начали употреблять инъекционные наркотики в среднем в возрасте 21 года, при этом 45 процентов участников были ВИЧ-положительными, 92 процента были инфицированы гепатитом С и 11 процентов были инфицированы гепатитом В.

TAI постоянно проводит опросы среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, для оценки распространенности инфекционных заболеваний и предоставления обзора рискованного поведения, связанного с употреблением наркотиков.

По сравнению с предыдущими исследованиями увеличился как средний возраст испытуемых, так и продолжительность времени, в течение которого они употребляли инъекционные наркотики. Таким образом, это систематически взрослеющая целевая группа, в которой доля тех, кто употребляет инъекционные наркотики менее двух лет, за эти годы значительно снизилась.

С увеличением возраста и длительным опытом возникают различные проблемы со здоровьем, которые увеличивают потребность в дополнительных медицинских и социальных услугах.

Один из авторов исследования, старший научный сотрудник TAI Сигрид Воробьева, прокомментировала результаты исследования так: «Ситуация среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, и потребность в помощи могут быстро измениться. Смертность от передозировки значительно возросла в 2023 году, и поэтому мы должны быть более готовы, чем раньше, оказать помощь людям, входящим в целевую группу исследования».