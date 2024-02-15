Европе угрожает новое серьезное инфекционное заболевание

С момента быстрого анализа рисков ECDC в 2021 году количество стран Европейского союза, сообщивших о штамме Klebsiella pneumoniae (hvKp) 23, увеличилось с четырех до десяти, а число случаев - с 12 до 143.

Другой вызывающий беспокойство фактор заключается в том, что hvKp 23 все чаще приобретает различные гены, связанные с резистентностью к карбапенемам - классу антибиотиков, используемых для лечения серьезных инфекций

Поскольку это антибиотики, для которых практически нет лучших альтернатив, это делает борьбу с болезнью очень сложной, отмечает руководитель отдела антимикробной резистентности и инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи ECDC, Доминик Монне.

По оценкам ECDC, распространение hvKp, резистентного к карбапенемам, в медицинских учреждениях, вероятно, приведет к увеличению заболеваемости и смертности среди уязвимых групп пациентов.

ECDC призывает к принятию мер для снижения распространения бактерии, включая предупреждения врачам и лабораториям клинической микробиологии, создание достаточной лабораторной мощности для выявления изолятов hvKp, включая полное геномное секвенирование. Подозрительные образцы просят предоставлять в национальные референтные лаборатории, а медицинским учреждениям рекомендуется уделить особое внимание профилактике инфекций и усилению контрольных мер.

Ранее штаммы hvKp в основном обнаруживались в Азии, они распространялись в основном внутри сообщества и редко были резистентны к антибиотикам. Однако недавние отчеты указывают на увеличение географического распространения и рост устойчивости к лекарствам.

Что такое Klebsiella pneumoniae?

Klebsiella pneumoniae - это обычный тип бактерий, встречающихся в кишечнике, обычно безвредный. Однако Klebsiella pneumoniae может быть опасен, если попадает в другие части тела, особенно если человек уже болен. Они могут превратиться в так называемые супербактерии, с которыми сложно бороться с помощью антибиотиков. Микробы могут вызывать пневмонию, инфекцию раны или крови и другие серьезные проблемы.

При попадании бактерий в кровь появляются симптомы, такие как лихорадка, озноб, учащенное сердцебиение, низкое кровяное давление, головокружение, боли в животе, тошнота и рвота, диарея, учащенное дыхание, спутанность сознания, делирий, сыпь на коже или изменение цвета кожи, гипотермия или низкая температура тела.

Для заражения необходим прямой контакт. Одним из способов может быть прикосновение к порезу грязными руками.

Чаще всего Klebsiella pneumoniae распространяется в больницах, домах престарелых и других местах, где находится много больных людей. Медицинские работники могут распространять микробы, если не моют и не дезинфицируют руки достаточно часто. Микробы также могут распространяться, если попадают на медицинские устройства, например, на трубки для введения лекарств, аппараты для поддержки дыхания, уретральные катетеры.

Эти микробы являются наиболее распространённой причиной пневмонии, приобретенной в больницах.

Источник: WebMD