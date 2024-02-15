Коронавирус выявлен более чем у 400 жителей Эстонии: два человека скончались

За последние две недели в стационарном лечении из-за гриппа нуждались 129 человек. Всего с начала сезона в больницы доставлено 890 человек, средний возраст госпитализированных 73 года. По предварительным данным, в этом сезоне от гриппа умерли 58 человек, их средний возраст - 68 лет.

За неделю коронавирусом заболели 424 человека. Общее количество зарегистрированных случаев снизилось на 36 процентов. За неделю из-за коронавируса в больницы был доставлены 31 человек, более половины из них старше 60 лет. От коронавируса умерли два человека.

Всего за неделю острыми инфекциями верхних дыхательных путей заболели 2884 человека, 47% из них — дети до 14 лет. Число обращений к врачам остается стабильным, распространение гриппа по-прежнему широкое.